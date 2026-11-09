"Флэш" объяснил, почему российские "Искандеры" попадают в мосты даже во время работы РЭБ

Об особенностях вооружения противника рассказал советник по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем телеграм-канале. По его словам, во время воздушных тревог сигналы спутниковой навигации подавляются над всей территорией Украины. В таких условиях обычная инерциальная система ракеты не способна обеспечить попадание в цель с точностью до метра.

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Как работает дополнительное наведение

Поскольку россияне стремятся наносить максимально точные удары по выбранным целям, они устанавливают на "Искандеры" дополнительные системы коррекции. В частности, речь идет об оптических головках 9Э436 и 9Б918, а также о более дорогих модификациях с радиолокационным наведением.

Эксперт пояснил, что во время пикирования боеголовка ракеты в течение нескольких секунд сканирует местность с помощью радиолокационной системы. Сразу после этого в систему наведения поступает поправка, которая позволяет скорректировать полет непосредственно перед ударом.

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В последние недели российская армия существенно активизировала атаки на мосты, в частности в Киеве. Под ударом неоднократно оказывался Южный мост, который сначала атаковали дронами, а 27 октября – несколькими баллистическими ракетами. В ночь на 7 ноября оккупанты нанесли баллистический удар уже по Северному мосту, где повредили дорожное покрытие, контактную троллейбусную сеть и линию электропередачи.

Из-за угрозы разрушений в столице уже начали готовить дополнительные переправы через Днепр, которые планируют запустить в начале 2027 года. Ранее аналитики обращали внимание на то, что враг пытается обходить украинские средства РЭБ и использует визуальную навигацию для своих дальнобойных средств поражения.