"Герани" становятся все опаснее, а западные чипы по-прежнему находятся в России: что задумал враг

Россия продолжает совершенствовать средства поражения, пытаясь обойти украинскую противовоздушную оборону. От первых дронов-камикадзе на бензиновых двигателях враг перешел к реактивным беспилотникам, дешевым крылатым ракетам и новым системам навигации, которые могут затруднить работу украинских средств радиоэлектронной борьбы.

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Ведущий 24 Канала Андрей Штангрет разобрал, какие технологии Россия внедряет в свои беспилотники и ракеты, почему западные компоненты до сих пор попадают в российское вооружение и как это влияет на его возможности. Он также рассказал о проблемах со Starlink для украинских военных и угрозе развертывания Россией собственной спутниковой системы связи при помощи Китая.

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От "мопедов" до крылатых ракет: нарастание угрозы

Российский военно-промышленный комплекс не стоит на месте, постоянно адаптируясь к украинской системе противовоздушной обороны. Если первые атаки противник осуществлял с помощью примитивных "Герань-2" на бензиновых двигателях, то сейчас фиксируется массовый переход к реактивным системам и дешевым крылатым ракетам.

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По словам советника президента Сергея Флэша, Россия планирует выйти на колоссальные объемы производства. Речь идет о десятках тысяч единиц в год для каждой новой модели, таких как "Бандероля", "Герань-5" или новейшая ракета "Филин".

Реактивные "Шахеды" (условно "Герань-4") стали серьезным вызовом из-за более высокой скорости и способности летать на высоте 5–7 километров. Это вынудило украинские силы задействовать для их перехвата истребительную авиацию, в частности F-16, и специальные дроны-перехватчики.

Однако "Герань-5" демонстрирует еще более глубокую эволюцию – измененный фюзеляж и улучшенная маневренность превращают этот аппарат в полноценную, хотя и дешевую, крылатую ракету. Распределение производства между различными конструкторскими бюро создает угрозу того, что в скором времени Украина, вероятно, столкнется с одновременными запусками тысяч таких средств.

Оптическая навигация "Сусанин": почему РЭБ может стать неэффективным

Наиболее тревожной инновацией противника является внедрение систем визуальной навигации. Понимая, что украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно подавляют спутниковые сигналы и каналы управления, россияне начали устанавливать на "Герань-5" оптический модуль "Сусанин". Эта система позволяет дрону "видеть" землю и самостоятельно прокладывать маршрут по контрастным точкам.

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В ночное время модуль ориентируется на освещение городов, сел и автомобильных трасс. Даже если свет выключен, система способна фиксировать тепловое излучение от нагретых фонарей или инфраструктурных объектов с помощью тепловизора.

Это означает, что российские операторы, имея в открытом доступе подробные карты украинской местности, могут прокладывать маршруты для дронов, опираясь исключительно на визуальные ориентиры. Такой технологический сдвиг ставит под вопрос текущие подходы к безопасности и может потребовать возвращения к строгому режиму светомаскировки на критических направлениях.

Санкционная лазейка: как западные чипы попадают в российские ракеты

Несмотря на громкие заявления об импортозамещении, российская оборонная промышленность остается критически зависимой от иностранных компонентов. Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркивает, что без западной микроэлектроники Россия не способна произвести что-то сложнее винтика.

Хаотичные попытки заменить американские детали на китайские аналоги часто заканчиваются неудачей, вынуждая противника вновь искать пути обхода санкций.

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Анализ обломков баллистических ракет "Искандер-М" демонстрирует глобальную географию поставок:

микросхемы из Тайваня и США;

из Тайваня и США; диоды из Швейцарии;

из Швейцарии; соединители из Германии.

Хотя прямых поставок в Россию уже нет, компоненты проходят через длинные цепочки посредников в третьих странах. Решением этой проблемы могла бы стать жесткая позиция стран-производителей, как это сделали Нидерланды в отношении компании ASML, существенно ограничив продажу оборудования для производства микрочипов. Однако многие компании продолжают игнорировать запросы Украины, закрывая глаза на конечного потребителя своей продукции.

К слову. Россия выпустила модернизированную версию беспилотника "Герань-4", оснащенную специализированной боевой частью для разрушения мостов и электросетей. Главное управление разведки обнаружило в электронике дрона американские высокоточные датчики, а также систему оптического наведения "Сусанин", которая сверяет маршрут по наземным ориентирам.

Проблема Starlink и российский ответ "Рассвет"

Отдельным вызовом остается борьба с российской баллистической ракетной техникой. Пусковые установки противника действуют на расстоянии около 150 километров от границы, тратя часы на выдвижение и сворачивание.

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Украина могла бы эффективно уничтожать их с помощью ударных БПЛА, однако для этого нужна стабильная связь над территорией России. По словам Сергея Флэша, компания SpaceX отказывается предоставить украинским военным доступ к Starlink для проведения таких операций даже в приграничных областях России.

В то же время Москва осознает стратегическую важность спутниковой связи и пытается развернуть собственную систему "Рассвет". В настоящее время на орбите находится около 40 российских спутников, что дает им "окна" связи над Украиной продолжительностью до часа.

Хотя нынешние возможности России в этом направлении ограничены, существует серьезная угроза вовлечения Китая. Если Пекин поможет Москве вывести на орбиту сотни спутников под видом "мирной гражданской программы", российская армия получит закрытую, устойчивую к внешнему вмешательству систему связи, что значительно затруднит работу Сил обороны Украины.

Ведущий Андрей Штангрет о новых технологиях России: смотрите видео