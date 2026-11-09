"Флеш" пояснив, чому російські "Іскандери" влучають у мости навіть під час роботи РЕБ

Про особливості ворожого озброєння розповів радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму телеграм-каналі. За його словами, під час повітряних тривог сигнали супутникової навігації глушать над усією територією України. У таких умовах звичайна інерційна система ракети не здатна забезпечити влучання в об'єкт із точністю до метра.

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Як працює додаткове наведення

Оскільки росіяни прагнуть завдавати максимально точних ударів по обраних цілях, вони встановлюють на "Іскандери" додаткові системи корекції. Зокрема, йдеться про оптичні головки 9Е436 та 9Б918, а також дорожчі модифікації з радіолокаційним наведенням.

Фахівець пояснив, що під час пікірування боєголовка ракети впродовж кількох секунд сканує місцевість за допомогою радіолокаційної системи. Одразу після цього в систему наведення надходить поправка, яка дозволяє скоригувати політ безпосередньо перед ударом.

Останніми тижнями російська армія суттєво активізувала атаки на мости, зокрема в Києві. Під ударом неодноразово опинявся Південний міст, який спочатку атакували дронами, а 27 жовтня – кількома балістичними ракетами. У ніч проти 7 листопада окупанти поцілили балістикою вже в Північний міст, де пошкодили дорожнє покриття, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередачі.

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Через загрозу руйнувань у столиці вже почали готувати додаткові переправи через Дніпро, які планують запустити на початку 2027 року. Раніше аналітики звертали увагу на те, що ворог намагається обходити українські засоби РЕБ і застосовує візуальну навігацію для своїх далекобійних засобів ураження.