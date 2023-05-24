Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев. Он отметил, что Украина отслеживает заявления Генштаба Белоруссии и отмечает некоторое изменение в риторике.
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Не летают потому, что после неудачного вторжения армии России с территории Беларуси, последующих неудач на нашем Востоке и Юге руководство Беларуси ограничило свое сотрудничество с Россией до поставки вооружения, боеприпасов, а также предоставления полигонов для подготовки мобилизованных,
– сказал Наев.
Наев добавил, что смена риторики официальной Белоруссии связана с отсутствием успехов России в войне с Украиной и соответствующей консолидацией западного мира.
Россия все еще держит свою авиацию в Беларуси
При этом на территории Беларуси все еще остается 13 самолетов:
- 8 единиц Су-34
- 3 единицы Су-30СМ
- 2 единицы Су-24МР
А также 12 вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28Н воздушно-космических сил России.
Участие Беларуси в войне против Украины: главное
- С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь была втянута в войну. С территории соседней страны полезли оккупанты и смогли на время оккупировать часть Киевской, Черниговской и Сумской областей.
- После того, как захватчиков прогнали – с территории Беларуси ожидали повторного вторжения, но этого не произошло.
- Также с начала войны Россия использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.
- В настоящее время в Беларуси продолжаются учения российских военных и сохраняется их вооружение.