Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв. Він зазначив, що Україна відстежує заяви Генштабу Білорусь та відзначає деяку зміну в риториці.
Дивіться також На аеродром у Мачулищах перекинули 10 російських винищувачів: чи є загроза ударів з Білорусі
Не літають тому, що після невдалого вторгнення армії Росії з території Білорусі, наступних невдач на нашому Сході та Півдні керівництво Білорусі обмежило свою співпрацю з Росією до постачання озброєння, боєприпасів, а також надання полігонів для підготовки мобілізованих,
– сказав Наєв.
Наєв додав, що зміна риторики офіційної Білорусі пов'язана з відсутністю успіхів Росії у війні з Україною та з відповідною консолідацією західного світу.
Росія все ще тримає свою авіацію в Білорусі
При цьому наразі на території Білорусі все ще залишається 13 літаків:
- 8 одиниць Су-34
- 3 одиниці Су-30СМ
- 2 одиниці Су-24МР
А також 12 гелікоптерів Мі-8, Мі-24, Мі-28Н повітряно-космічних сил Росії.
Участь Білорусі у війні проти України: головне
- З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Білорусь була втягнута у війну. З території сусідньої країни полізли окупанти і змогли на деякий час окупувати частину Київської, Чернігівської та Сумської областей.
- Після того, як загарбників прогнали – з території Білорусі очікували повторного вторгнення, але цього не сталось.
- Також від початку війни Росія використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.
- Наразі ж у Білорусі тривають навчання російських військових та зберігається їхнє озброєння.