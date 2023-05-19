Як повідомляє "Беларускі Гаюн", 18 травня з аеродрому "Барановичі" на аеродром "Мачулищі" перебазували 8 винищувачів Су-34 і 2 Су-30СМ. Утім, такі дії ворога є абсолютно прогнозованими. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

До теми План на випадок смерті: хто стане наступником Лукашенка та яка роль його сина Віктора

Росіяни можуть готувати провокації

Загарбники намагаються демонструвати, що вони готові посилити обстріли з Білоруського напрямку. Крім того, продовжується підготовка до розгортання переміщення російської ядерної зброї. Пік цієї активності має бути у червні – липні.

Є деякі дивні інциденти, які не набувають великого розголосу, але вони є. Наприклад, ракета Х-55, запущена саме Су-34 чи Су-35 з території Білорусі ще у грудні – вона залетіла на 300 кілометрів вглиб Польщі і була знайдена лише у квітня,

– відзначив Мусієнко.

Цілком можливо, наголосив він, що росіяни готують якісь провокації не лише проти України, а й проти Польщі. У цьому контексті слід зважати на риторику ворожих пропагандистів.

"Вони дедалі частіше говорять про те, що потрібно бити по кордону України з Польщею, по території Польщі, щоб блокувати переміщення зброї і так далі", – акцентував військовий експерт.

Мусієнко про ситуацію у Білорусі: дивіться відео

У Білорусі неспокійно

Цікаво, що у Білорусі почали з'являтися славнозвісні "зуби дракона". Їх розташовують за 20 кілометрів від Гомеля, біля траси у напрямку кордону з Україною.

Вони ж постійно бояться, вони ж постійно говорять, що Україна піде на них. Бєлгородська, Курська, Брянська – постійна військова присутність Росії. Вони так само думають, що у межах контрнаступу Україна буде здійснювати певні маневри на території цих областей,

– констатував військовий експерт.

Тому росіяни постійно обстрілюють наші прикордонні області, рапортуючи, що таким чином зривають наш контрнаступ і загрозу для Росії.

Ба більше, Алєксандра Лукашенко дуже схвильований через те, що потенційно може відбуватися. Він розуміє, що у разі погіршення його стану можуть почати відбуватися певні процеси у Білорусі.

"Чи Полк Калиновського, чи полк "Погоня", чи інші білоруські громадяни, які мають право вчиняти протестні акції, зайдуть разом з білоруською опозицією, і відбудеться зміна влади", – зазначив Олександр Мусієнко.

Та архітектура у Білорусі, яка була вибудована Росією, різко посиплеться. З цим і пов'язане укріплення кордону.

Загроза наступу з боку Білорусі: останні новини