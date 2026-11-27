Утечка документов Deutsche Bank раскрыла вывод миллионов из России в Швейцарию. Впрочем, олигархи, вероятно, оставляют себе лишь часть этих денег, распределяя доли между чиновниками в России и Европе.

О причинах терпимого отношения путинского режима к массовому оттоку капитала рассказала "24 Канал" глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она подчеркнула, что в России показательно наказывают мелких чиновников за взятки, однако власти закрывают глаза на многомиллиардные операции приближенных магнатов.

Почему Кремль прощает утечку капиталов

Поводом для обсуждения стала массовая утечка внутренних материалов финансового учреждения. Согласно расследованию, только в 2020 году российский сенатор от Дагестана Сулейман Керимов всего за неделю перевел из России в Швейцарию более 1 миллиарда евро, привлекая собственного племянника и доверенное лицо.

Кроме того, жена депутата Госдумы Скоча приобрела недвижимость в Дубае, перечислив 8 миллионов евро, а структуры угольного магната Ростовцева продавали в Европе похищенный украинский уголь из Донбасса. Несмотря на действующие ограничения, международные финансовые структуры годами игнорировали реальных владельцев капиталов, поэтому механизм санкций оказался неэффективным.

Отвечая на вопрос, почему российская верхушка спокойно реагирует на колоссальный отток денег за пределы страны, Ольга Романова отметила, что выведенные средства не остаются полностью в карманах бизнесменов, а идут на подкуп широкого круга лиц.

Но я думаю, что они не для себя это делают. Они договариваются, естественно, они договариваются. И там, я думаю, если повезет, у них остается половина. Здесь нужно оставлять долю тому, долю тому в России, долю тому, долю тому в Европарламенте, в Deutsche Bank. Нет, здесь все работает точно так же. Да, у вас полицейский на дороге не возьмет сто евро взятки, а более глобальные вещи – ну да,

– подчеркнула Ольга Романова.

Ранее журналисты выяснили, что немецкое финансовое учреждение годами проводило транзакции россиян, попавших под санкции, в ходе масштабного утечка документов банка.

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