Час від часу я повертався до цього питання, але не знаходив підкріпленої об'єктивними фактами версії. І ось буквально зараз, побачивши під дописами про Шарія дивну активність ботів, які зазвичай обслуговують у коментарях на ФБ інтереси "ЄС" та Порошенка, я зрозумів, що це не збіг.

За темою Україна створила "Шарія" і піднесла Кремлю на блюдечку

Як відомо, т.з. порохоботами у штабі Порошенка керує політтехнолог та колишній депутат Віктор Уколов.

З Шарієм Уколова об'єднує не лише те, що в минулому вони обидва звинувачувалися у педофілії. У 2012 році, будучи депутатом, Уколов активно підтримував Шарія та навіть їздив до нього в Литву разом з небезвідомою ексдепутаткою Оленою Бондаренко, де як офіційна особа клопотав про надання Шарію статусу політичного біженця, яке той надалі отримав та використав для антиукраїнської діяльності.

Уколов їздив до Шарія у Литву / Фото BBC

Таким чином, своїм притулком у ЄС Шарій напряму зобов'язаний політтехнологу ПП.

Цікаво Перекази на 670 тисяч євро: Бутусов показав докази фінансування Шарія Росією

Цікаво, чи знає про це сам Петро Порошенко.

І де гарантія, що Уколов з Шарієм досі не співпрацюють. Йдеться про політичний аспект співпраці, а не про те, що також логічно було припустити.