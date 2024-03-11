Франция в кино и в реальности – разные страны

Многие думают что это что-то субъективное, что зависит от натуры Эммануэля Макрона. Для тех людей, которые привыкли познавать внешнюю политику по фильмам и анализировать Францию по кино с Луи де Фюнесом это все, конечно, неожиданность. Но я расскажу, какова реальность.

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Так что такое Франция и как она отличается от своего изображения в кино? Франция – совсем другая. Пожалуй, нет таких стран, где так сильно отличается образ от реальности. Поговорим о причинах, которые привели Макрона к такой твердой позиции, которая стала сюрпризом для России.

Во-первых, главная причина заключается в том, что Европа – это в основном французский проект, точнее франко-германский. Эти две страны сделали из Европы конфетку на около 550 миллионов человек, но пришло какое-то свиное рыло и начало угрожать. Реакция потомков франкских королей понятна.

Во-вторых, говорится о лидерстве в Европе. В США – выборы, Великобритания вышла из ЕС, Германия – безъядерное государство, поэтому в таких условиях Франция пытается консолидировать всю Европу в единую политическую позицию. Речь идет об установлении лидерских позиций Франции в Европе. Это все происходит корректно, без конфликтов в англо-франко-германском треугольнике. Россия пытается вбить клин, но получается не очень.

Французы учатся на ошибках

В-третьих, французы очень хорошо знают историю. Они знают причины катаклизмов, которые случились с Францией. Был целый ряд исторических предпосылок перед Второй мировой войной, когда можно было ее остановить на каждом этапе, но французы этого не делали. Они могли не идти на компромиссы, а проявить твердость в 1935 – 37 годах, тогда бы войны не было.

У них была история с Саарским бассейном, который в 1920 – 1935 годах был оккупирован, потом там провели референдум за Германию, и французы с этим согласились. Вторая история – демилитаризованная Рейнская область, в которую нельзя было вводить немецкие войска. Гитлер почувствовал на Саарском референдуме, что можно идти ва-банк и в 1936 году ввел пехотные батальоны. Гитлер боялся, что французы отреагируют на это, потому что войск у него было мало, и пришлось бы бежать, но Франция не отреагировала достаточно жестко.

Современные французы все эти исторические уроки очень хорошо знают. Эти истории научили французский политический класс, что надо стоять твердо. Макрон эти уроки понял.

В-четвертых, мощное сопротивление украинцев показало, что Путин и Россия не такие страшные, как все думали. Сейчас безопасность Европы обеспечивает армия Украины.

Еще одна причина твердой позиции – противостоять России сейчас легче, чем когда-то Германии. Тогда Германия была основной экономической силой Европы. Сейчас ВВП Европы в несколько раз больше ВВП России. То есть надо немного напрячься, и российскому карлику придет конец.

Франция мощная страна с мощным ВВП. У нее есть сильная армия, мощный ВПК, много авиации, ядерное оружие, подводные лодки, мощный флот, авианосная группировка.

Кстати, и Наполеон России не проигрывал. Из Москвы он ушел не потому, что там что-то сожгли, а потому, что к нему прибыл гонец, который сообщил, что в Париже – интриги, а Наполеон там оставил жену с маленьким сыном. Полководец поехал разбираться. Он мог пересидеть в Москве и потом взять еще Санкт-Петербург, но должен был возвращаться домой.

Ни в одной из важных битв, где Наполеон потерпел поражение, россиян вообще не было.

Думаю, Макрона просто уже достал Путин. Представляю, как ему было тяжело часами выслушивать про Рюрика и прочую чушь Путина. Макрон, видимо, понял, что договариваться с российским президентом невозможно. Французы прекрасно понимают свои силы и силы союзников. Никто не зас*ал, а тем более Франция, с ее военной историей и традициями.