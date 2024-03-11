Искренности Байдена никто не поверил

Он справедливо сравнил Путина с Гитлером и напомнил аудитории о своих великих предшественниках, выступавших в том же зале. О Франклине Рузвельте, который победил гитлеровский фашизм, и Рональде Рейгане, который разрушил другую Империю Зла – советский коммунизм.

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Байден был абсолютно искренним, но ни в Украине, ни в России, ни в Европе ему никто не поверил. Все его замечательные слова уже были девальвированы. Он произносил те же слова 5 месяцев назад в обращении к нации после нападения союзника России Ирана и спонсируемых им террористов на Израиль. Байден тогда не просто декларировал, но и внес в Конгресс законопроект о выделении 60 миллиардов долларов на военную поддержку Украины.

Но на протяжении всех этих 5 месяцев предатель США и враг Свободного мира Дональд Трамп, который уже не скрывает своей цели задушить в угоду Путину Украину, угрозами и шантажом заставлял республиканцев блокировать голосование и даже потребовал отказаться от подготовленного ими же компромиссного пакетного законопроекта по военной помощи и южной границе.

Огромная вина Байдена не только в том, что он не смог добиться одобрения Конгрессом своего законопроекта. В течение 2 лет войны, пока тоталитарная секта второго пришествия Трампа еще не подчинила себе большинство республиканцев и они без проблем голосовали за помощь Украине, администрация Байдена была осторожной, колебалась и запаздывала с каждым технологическим витком необходимых военных поставок.

Сам Байден то и дело покорно присоединялся к дружному прогрессистскому беканью леволиберального крыла его партии: "Только бы не было войны, ни в коем случае не допустить эскалации конфликта, перерастания его в региональную войну".

Когда на глазах всего мира два фашистских режима ведут войну на уничтожение двух героических народов, которые борются сегодня не только за свое существование, но и за будущее всего Свободного Мира, лицемерный призыв не допустить эскалации войны означает отказ от сопротивления военным преступникам.

Нет. Только бы была война! Только бы США решились на эскалацию, которая требует от них гораздо меньше жертв, чем ежедневно приносят, защищая даже США, народы Израиля и Украины.

Украина должна немедленно получить с необъятных складов НАТО достаточные для ее победы (изгнания оккупантов со всей территории Украины) объемы высокотехнологичного оружия – самолеты, дроны, дальнобойные ракеты, системы ПВО. Всю работу ВСУ с огромным энтузиазмом выполнят самостоятельно.

Не раз обращался я миру с подобными текстами надежды, постепенно переходящей в отчаяние. США так и не решились. Но, кажется, нашлась другая великая держава.

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Макрон взял дело в свои руки

Эффективное блокирование Трампом помощи Украине и реальная перспектива прихода Трампа к власти в США произвели на европейцев ошеломляющее впечатление. На их глазах рушились базовые аксиомы их безопасности, которые казались 75 лет незыблемыми. Под надежным американским зонтиком безопасности прошли в уютных европейских кафе десятилетия бесплодных дискуссий о создании европейской армии. Оглянулись они вокруг себя и обнаружили, что единственная сегодня существующая европейская армия – это закаленные в жестоких боях героические ВСУ, которые сдерживают азиатскую орду, нависшую над Европой.

Единственная гарантия безопасности Европы сегодня это не просто оказывать помощь этой армии, а стать ее органической частью, обогатив ее передовым военно-технологическим потенциалом. Завтра эту истину осознает подавляющее большинство европейцев. Первым ее очень четко, убедительно и дерзко выразил языком Декарта и Паскаля президент Франции Эммануэль Макрон.

Мы находимся в ситуации 1938 года и должны оказаться на правильной стороне истории. Франция сделает все возможное для поражения России в ее войне с Украиной. Агрессор должен оставить все оккупированные им с 2014 года украинские территории. Если это будет необходимо, Франция, как и некоторые ее союзники, готова послать свои вооруженные силы в Украину. Французские (и британские) военные специалисты уже участвуют в Украине в обслуживании ракетных систем Storm Shadow и Scalp. Ни в коем случае мы не собираемся объявлять врагу о каких-то наложенных нами на себя красных линиях, ограничения по номенклатуре вооружений, направляемых в Украину, их объемы, количество обслуживающего союзнического персонала (операторы ПВО, пилоты ВВС, специалисты по РЭБ).

Так с питерской шпаной давно никто не разговаривал. А надо было с самого начала. История, ход мировой войны похоже выдвигают на вакантную роль лидера Свободного Мира новую фигуру.

Ошеломленные первые лица кремлевской ОПГ рефлекторно прокричали что-то про свои "Сарматы" и "Посейдоны". Макрон не стал вступать в дискуссии с дилетантами. Он просто коротко бросил: "У Франции тоже есть ядерное оружие". Тема была закрыта.

Как Кремль ответит на слова президента Франции

"Но почему же после возмутительных откровений Макрона до сих пор по Франции не нанесены сокрушительные удары пусть хотя бы пока что нашим замечательным конвенционным оружием?!" – бьется в падучей уже который день патриотическое Z-быдло на всех ютуб- и телеграм-каналах.

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А потому, что в таком случае ответные удары против целей не только в Украине, но и в глубине территории России будут нанесены совокупной огневой мощью авиации и дальнобойных ракет Франции, Великобритании. Швеции, Польши, Финляндии и, возможно, ряда других стран НАТО. Спрашивать разрешения у деда Байдена никто не будет. Пехотных дивизий, которые готовы сегодня заменить украинцев на линии фронта, у Европы нет. Но огневой мощи для нанесения европейской армией поражения России более чем достаточно.

Чем ответит на доктрину Макрона Кремль? Доктриной Патрушева – Рязанского, конечно.

Наверняка, лихорадочно активизируются во Франции контролируемые российскими спецслужбами спящие ячейки "исламских террористов". Мы скоро услышим о них.

Что касается России, то, судя по дружеским паническим предостережениям западных дипломатов, Платонич уже рассыпал порошок и серия "рязанов" назначена на ближайшие дни. Первые пилотные "исламские террористы" были нейтрализованы на днях в Калужской области. По легенде, они планировали нападение, разумеется, на синагогу в Москве. Кулаки у них, как у Путина, сжимались от возмущения преступлениями израильской военщины.

Цели стандартной готовящейся провокации – введение в стране военного положения, масштабная мобилизация, беспощадная зачистка не только противников войны, но и любых людей, которые задают власти неудобные вопросы. Что касается Z-быдла, то их, возможно, и в первую очередь.

Европейская армия, по замыслу Макрона, должна гарантированно нанести поражение России до 21 января 2025 года.