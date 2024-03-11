Щирості Байдена ніхто не повірив

Він справедливо порівняв Путіна з Гітлером і нагадав аудиторії про своїх великих попередників, які виступали в тому ж залі. Про Франкліна Рузвельта, який переміг гітлерівський фашизм, і Рональда Рейгана, який зруйнував іншу Імперію Зла – радянський комунізм.

До теми Яка фраза Байдена може миттю "присадити" республіканців, які затягують з допомогою Україні

Байден був абсолютно щирим, але ні в Україні, ні в Росії, ні в Європі йому ніхто не повірив. Усі його чудові слова вже були девальвовані. Він вимовляв ті самі слова 5 місяців тому у зверненні до нації після нападу союзника Росії Ірану та спонсорованих ним терористів на Ізраїль. Байден тоді не просто декларував, а й вніс до Конгресу законопроєкт про виділення 60 мільярдів доларів на військову підтримку України.

Але протягом всіх цих 5 місяців зрадник США і ворог Вільного світу Дональд Трамп, який уже не приховує своєї мети задушити на догоду Путіну Україну, погрозами і шантажем змушував республіканців блокувати голосування і навіть зажадав відмовитися від підготовленого ними ж компромісного пакетного законопроєкту з військової допомоги й південного кордону.

Величезна вина Байдена не тільки в тому, що він не зміг домогтися схвалення Конгресом свого законопроєкту. Протягом 2 років війни, доки тоталітарна секта другого пришестя Трампа ще не підкорила собі більшість республіканців і вони без проблем голосували за допомогу Україні, адміністрація Байдена була обережною, вагалася та запізнювалася з кожним технологічним витком необхідних військових постачань.

Сам Байден раз у раз покірно приєднувався до дружного прогресистського бекання ліволіберального крила його партії: "Тільки б не було війни, ні в якому разі не допустити ескалації конфлікту, переростання його в регіональну війну".

Коли на очах усього світу два фашистські режими ведуть війну на знищення двох героїчних народів, які борються сьогодні не лише за своє існування, а й за майбутнє всього Вільного Світу, лицемірний заклик не допустити ескалації війни означає відмову від опору військовим злочинцям.

Ні. Тільки б була війна! Тільки б США зважилися на ескалацію, яка вимагає від них набагато менше жертв, ніж щодня приносять, захищаючи навіть США, народи Ізраїлю та України.

Україна повинна негайно отримати з неосяжних складів НАТО достатні для її перемоги (вигнання окупантів з усієї території України) обсяги високотехнологічної зброї – літаки, дрони, далекобійні ракети, системи ППО. Усю роботу ЗСУ з величезним ентузіазмом виконають самостійно.

Не раз звертався я світу з подібними текстами надії, що поступово переходить у відчай. США так і не наважилися. Але, здається, знайшлася інша велика держава.

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Макрон взяв справу у свої руки

Ефективне блокування Трампом допомоги Україні та реальна перспектива приходу Трампа до влади в США справили на європейців приголомшливе враження. На їхніх очах руйнувалися базові аксіоми їхньої безпеки, які здавалися 75 років непорушними. Під надійною американською парасолькою безпеки пройшли у затишних європейських кафе десятиліття безплідних дискусій про створення європейської армії. Озирнулися вони довкола себе і виявили, що єдина сьогодні існуюча європейська армія – це загартовані в жорстоких боях героїчні ЗСУ, які стримують азійську орду, що нависла над Європою.

Єдина гарантія безпеки Європи сьогодні це не просто надавати допомогу цій армії, а стати її органічною частиною, збагативши її передовим військово-технологічним потенціалом. Завтра цю істину усвідомлює переважна більшість європейців. Першим її дуже чітко, переконливо та зухвало висловив мовою Декарта і Паскаля президент Франції Еммануель Макрон.

Ми перебуваємо у ситуації 1938 року і маємо опинитися на правильній стороні історії. Франція зробить все можливе для поразки Росії у її війні з Україною. Агресор має залишити всі окуповані ним із 2014 року українські території. Якщо це буде необхідно, Франція, як і деякі її союзники, готова послати свої збройні сили в Україну. Французькі (і британські) військові фахівці вже беруть участь в Україні в обслуговуванні ракетних систем Storm Shadow і Scalp. У жодному разі ми не збираємося оголошувати ворогові про якісь накладені нами на себе червоні лінії, обмеження за номенклатурою озброєнь, що направляються в Україну, їх обсяги, кількість обслуговувального союзницького персоналу (оператори ППО, пілоти ВПС, фахівці з РЕБ).

Так із пітерською шпаною давно ніхто не розмовляв. А треба було від початку. Історія, хід світової війни схоже висувають на вакантну роль лідера Вільного Світу нову фігуру.

Приголомшені перші обличчя кремлівської ОЗУ рефлекторно прокричали щось про свої "Сармати" та "Посейдони". Макрон не почав вступати в дискусії з дилетантами. Він просто коротко кинув: "У Франції теж є ядерна зброя". Тему було закрито.

Як Кремль відповість на слова президента Франції

"Але чому ж після обурливих одкровень Макрона досі по Франції не завдано нищівних ударів нехай хоча б поки що нашою чудовою конвенційною зброєю?!" – б'ється в падучій вже котрий день патріотичне Z-бидло на всіх ютуб- і телеграм-каналах.

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А тому, що в такому разі удари у відповідь проти цілей не тільки в Україні, а й у глибині території Росії будуть нанесені сукупною вогневою потужністю авіації та далекобійних ракет Франції, Великої Британії. Швеції, Польщі, Фінляндії та, можливо, низки інших країн НАТО. Питати дозволу у діда Байдена ніхто не буде. Піхотних дивізій, які готові сьогодні замінити українців на лінії фронту, у Європи немає. Але вогневої могутності для завдання європейською армією поразки Росії більш ніж достатньо.

Чим відповість на доктрину Макрона Кремль? Доктриною Патрушева – Рязанського, звісно.

Напевно, гарячково активізуються у Франції контрольовані російськими спецслужбами сплячі осередки "ісламських терористів". Ми скоро почуємо про них.

Що стосується Росії, то, судячи з дружніх панічних застережень західних дипломатів, Платонич вже розсипав порошок і серія "рязанів" призначена на найближчі дні. Перші пілотні "ісламські терористи" були нейтралізовані днями в Калузької області. За легендою, вони планували напад, зрозуміло, на синагогу в Москві. Кулаки у них, як у Путіна, стискалися від обурення злочинами ізраїльської воєнщини.

Цілі стандартної провокації, що готується, – введення в країні воєнного стану, масштабна мобілізація, нещадна зачистка не тільки противників війни, а й будь-яких людей, які задають владі незручні питання. Що стосується Z-бидла, то їх, можливо, і в першу чергу.

Європейська армія, за задумом Макрона, має гарантовано завдати поразки Росії до 21 січня 2025 року.