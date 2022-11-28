Военного медика удалось вызволить только 17 октября. В интервью 24 каналу Виктория Обидина рассказала, как проходила фильтрация во время эвакуации из Мариуполя.

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Виктория Обидина не прошла фильтрацию из-за видео с дочерью на "Азовстали"

На эвакуацию из Мариуполя Виктория Обидина ехала с 4-летней дочерью. Медик вспоминает, что их привезли в фильтрационный пункт в Безымянное. Однако пройти проверку Виктории не удалось. Россияне сказали, что забирают ее в плен, а Алису отправят в детский дом.

Чтобы спасти дочь и вывезти ее в Запорожье, медик написала доверенность на девушку, что работала в палаточном городке.

Интервью с Викторией Обидиной: смотрите видео

Утром 7 мая автобусы должны были выехать в Запорожье. Тогда Виктория смешалась с толпой и уехала вместе с дочерью.

Однако в Мангуше колонну остановили. Женщине приказали взять ребенка и выйти. Когда Виктория уже почти прошла фильтрацию, россияне показали видео, где Алиса на "Азовстали" просила об эвакуации. Потом спросили: "Твой ребенок?". Девочка была рядом, поэтому пришлось подтвердить.

На видео был подтекст о том, что мама девочки – военный медик, что помогает нашим раненым. Лишь по этому ролику Викторию и разоблачили.

Но я не жалею, что вышло это видео. Благодаря ему люди узнали, что "Азовсталь" еще держится, что там есть дети, раненые, медики, гражданские люди. Если суждено было попасть в плен, – то почему быть, того не миновать,

– подчеркнула Виктория Обидина.

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