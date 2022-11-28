Медикиню вдалося визволити лише 17 жовтня. В інтерв'ю 24 каналу Вікторія Обідіна розповіла, як проходила фільтрація під час евакуації з Маріуполя.

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Вікторія Обідіна не пройшла фільтрацію через відео з донькою на "Азовсталі"

На евакуацію з Маріуполя Вікторія Обідіна їхала з 4-річною донькою. Медикиня згадує, що їх привезли у фільтраційний пункт у Безіменне. Однак, пройти перевірку Вікторії не вдалося. Росіяни сказали, що забирають її в полон, а Алісу відправлять у дитячий будинок.

Аби врятувати доньку та вивезти її до Запоріжжя, медикиня написала довіреність на дівчину, що працювала у наметовому містечку.

Інтерв'ю з Вікторією Обідіною: дивіться відео

Вранці 7 травня автобуси мали виїхати до Запоріжжя. Тоді Вікторія змішалася з натовпом та поїхала разом з донькою.

Однак, у Мангуші колону зупинили. Жінці наказали взяти дитину та вийти. Коли ж Вікторія вже майже пройшла фільтрацію, росіяни показали відео, де Аліса на "Азовсталі" просила про евакуацію. Опісля спитали: "Твоя дитина?". Дівчинка була поруч, тож довелося підтвердити.

На відео був підтекст про те, що мама дівчинки – військовий медик, яка допомагає нашим пораненим. Лише по цьому ролику Вікторію і викрили.

Але я не шкодую, що вийшло це відео. Завдяки йому люди дізналися, що "Азовсталь" ще тримається, що там є діти, поранені, медики, цивільні люди. Якщо судилося попасти в полон, – то чому бути, того не минути,

– підкреслила Вікторія Обідіна.

4-річна Аліса просить про евакуацію з "Азовсталі": дивіться відео