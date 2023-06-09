Почему мир не отправляет в Украину спасателей и есть ли здесь зрада

Украинская "кукуха" не всегда держится хорошо во время войны. И говорится не об акуле и Арестовиче, который не радуется и хочет, чтобы другие не радовались. С Арестовичем все ясно. С акулой тоже. И с реакцией украинцев и состоянием нашей психики тоже.

Землетрясение в Турции ≠ подрыв Каховской ГЭС

Есть другая тема, которую активно разгоняют и на которую активно ведутся украинцы. О том, что нас снова сливают, конечно.

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Очень популярным стал тезис, что ни одна страна не послала спасателей после подрыва Каховской ГЭС. А вот украинцы ездили. И в Турцию приехали все. А в Херсонскую область никто. Ну и вывод, который потом будут активно использовать евроскептики, и тот же Арестович – нас всех предали. Запад нас сливает и т.д. Кстати, это один из самых популярных тезисов российской пропаганды.

Так вот, действительно ли никто не послал своих спасателей? Да. Но почему? Потому что это линия фронта! Это что, так тяжело осознать? Трагедия произошла на линии фронта. Действительно кто-то хочет, чтобы туда ехали волонтеры и спасатели из других стран? Вы реально удивляетесь, почему люди из других стран не едут под российские пули?

Сравнивать ситуацию в Херсоне с землетрясением в Турции просто физически невозможно. Там произошло стихийное бедствие и люди откликнулись. В Украине произошло военное преступление Владимира Путина. Снаряды Путина летают над затопленными зверюшками и домами. Если вы не видите разницы, то мне вас жаль.

Это проявление и психологической усталости от войны, и дикой инфантильности. Разговоры, что нам не помогают, идут на фоне рекордной бюджетной поддержки. Рекордная поддержка оружием. И даже на фоне заявлений Японии и других стран о предоставлении финансовой помощи для борьбы с последствием совершенного Путиным преступления.

Виноват не Запад

Однако все равно люди жалуются. Люди отключают мозг и обвиняют Запад вместо того, чтобы смотреть в сторону того, кто действительно виноват. И да, на Западе есть разные голоса. И даже те голоса, которые распространяют теорию заговора. Да, эти голоса раздаются громко и кричат первыми. Для теории заговора не требуется много времени, а для анализа и основательных выводов он нужен.

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Если один популярный сторонник теории заговоров распространяет для своих слушателей теорию заговора, что Украина подорвала дамбу, то это не говорит о том, что Запад нас сливает. Это говорит лишь, что этот персонаж говорит именно то, что хочет услышать его аудитория. Так же, как Арестович говорит про акулу и россиянина то, что хочет услышать его аудитория. Вот и все.

Такие аудитории есть везде. Никто не будет делать выводы об украинцах, учитывая очередное видео Шария, правда?

Поэтому нет, Запад нас не сливает. Запад прекрасно осознает, кто совершил очередное военное преступление и что об этом заявили все официальные лица. Нам будут помогать деньгами для преодоления последствий и затем при восстановлении.

И нет, никто не будет посылать спасателей на линию фронта, где идет война. Иногда надо унимать эмоции и мыслить рационально. Потому что психика страдает от войны. Даже если вы этого не осознаете.