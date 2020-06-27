У общества сложилось впечатление, что монобольшинства больше нет. Ведь иногда даже по просьбе президента не находится достаточно голосов. И на самом деле причиной нехватки голосов часто является отсутствие коммуникации.

Народный депутат из "Слуги народа" Ирина Верещук в интервью 24 каналу отметила, что есть и команда, и монобольшинство.

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Она пояснила, что партия "Слуга народа" пришла в Раду командой за спиной президента. По ее словам, последние голосования не означают отсутствие монобольшинства. В одном случае есть 227, в другом нет. Это показывает только то, что надо лучше коммуницировать.

Если вы посмотрите на голосования... Например, не проголосовали за правительство. Но за кандидатуру министра экологии проголосовало 227 депутатов,

– сообщила Ирина Верещук.

Как выбирают за какого кандидата голосовать

Она вспомнила, что комитет экологии, во главе с Олегом Бондаренко, пришел ко всем и объяснил свою логику, почему они поддерживают этого кандидата, а не другого, написал развернутую характеристику. В таком случае Роман Абрамовский смог получить 227 голосов.

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По отсутствии голосов за министра образования Верещук объяснила, что фракция не понимала, что происходит, поэтому и голосов не нашлось. "Еще и услышали слова президента: я предлагал господину Бабаку возглавить министерство образование – он отказался". Еще и после этого "зарубил" кандидата одного, второго, третьего... Это чья ответственность? Президента или господина Бабака?", – сказала Верещук.

Обратите внимание! Председатель комитета Рады по вопросам образования Сергей Бабак был против назначения екс-регионала Сергея Шкарлета министром образования. А бывшая министерка образования Анна Новосад нашла в его работах плагиат. Кандидатуру Шкарлета так и не вынесли на голосование в Раде. Кабмин назначил его и.о. министра образования.