У суспільства склалося враження, що монобільшості більше немає. Адже іноді навіть за прохання президента не знаходиться достатньо голосів. Та насправді причиною нестачі голосів часто є відсутність комунікації.

Народна депутатка зі "Слуги народу" Ірина Верещук в інтерв’ю 24 каналу зазначила, що є і команда, і монобільшість.

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Вона пояснила, що партія "Слуга народу" прийшла в Раду командою за спиною президента. За її словами, останні голосування не означають відсутність монобільшості. В одному випадку є 227, в іншому немає. Це показує тільки те, що треба краще комунікувати.

Якщо ви подивитесь на голосування... Наприклад, не проголосували за уряд. Але за кандидатуру міністра екології проголосувало 227 депутатів,

– повідомила Ірина Верещук.

Як обирають, за якого кандидата голосувати

Вона пригадала, що комітет екології, на чолі з Олегом Бондаренком, прийшов до всіх та пояснив свою логіку, чому вони підтримують цього кандидата, а не іншого, написав розгорнуту характеристику. В такому випадку Роман Абрамовський зміг отримати 227 голосів.

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Щодо відсутності голосів за міністра освіти Верещук пояснила, що фракція не розуміла, що відбувається, тому й голосів не знайшлося. "Ще й почули слова президента "я пропонував пану Бабаку очолити міністерство освіти – він відмовився". Ще й після цього "зарубав" кандидата одного, другого, третього... Це чия відповідальність? Президента чи пана Бабака?" – додала Верещук.

Зверніть увагу! Голова комітету Ради з питань освіти Сергій Бабак був проти призначення ексрегіонала Сергія Шкарлета міністром освіти. А колишня міністерка освіти Ганна Новосад знайшла в його роботах плагіат. Кандидатуру Шкарлета так і не винесли на голосування в Раді. Кабмін призначив його в.о. міністра освіти.