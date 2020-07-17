Я не знаю, почему граждане Украины так упорно пренебрегают государственным языком.

Можна безконечно говорити про підімперське і совкове минуле, про вплив російського медіа-простіру.

​Читайте також: Я перейшов на українську і ось, що зрозумів

Де ховається проблема?

Як на мене, це про вибір ідентичності на тлі безмежної інертності. І про людську непробивну лінь і байдужість. Про людські якості. Про те, що українцям в масі просто невтямки, що таке вибір ідентичності. Про агресію до всього, що вимагає найменших зусиль.

Я 16-річною дівчинкою виступала на мітингах з власним віршем про мову. Тридцять років минуло. Якесь де жа вю. То чому ця платівка постійно заходить на нове коло?

Це ж дуже прозоро: триває війна з Росією. То невже так складно вивчити мову своєї власної країни, щоб тим самим відрізнятися від свого ворога?