Так, ще один текст та відео про вакцинацію. Але COVID-19 зараз нормально так змагається із Росією за звання загрози номер 1 для України. І тому про нього треба говорити.

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Комусь здається, що це не про нас – "від COVID-19 помирають лише старі". Але це стосується усіх, навіть дуже молодих. Наприклад, минулого тижня в один день у Львові померло двоє молодих людей – 29-річний хлопець та вагітна 23-річна дівчина. Обоє вважалися "здоровими", обоє були без патологій, і обоє були не вакциновані від COVID-19.

Пандемія нікуди не пропала

За попередні 7 днів від COVID-19 померло понад 5 тисяч українців. Це ніби за тиждень у нас пропало місто з населенням десь між Моршином на Львівщині і Святогірськом на Донеччині. Це дуже багато.

І це страшно, особливо якщо ви бачили раніше мертві міста. Покинута людьми Прип'ять – це одне з наймоторошніших місць, яке я бачив у своєму житті.

Коли минулого року в Італії смертність не доходила навіть до половини нашої, то ледь не у кожному випуску новин про це говорили. Зараз ми вже настільки звикли, що сотні смертей щодня для нас стали буденністю. Але висновків ми не зробили. При тому, що нова хвиля смертей від COVID-19 розпочалася ще наприкінці вересня, а зараз вже середина листопада.

Хто за це має відповісти? Хто за це несе відповідальність в Україні – у парламентсько-президентській республіці?

Претензії до Володимира Зеленського

Серед опозиційних політичних партій звично критикувати президента Володимира Зеленського. В принципі, їхній мотив зрозумілий. Адже після перемоги на президентських та парламентських виборах уся влада є в руках команди Зеленського.

І дуже зручно звинувачувати в усьому Зеленського – і знімати із себе усю відповідальність. Особливо, коли президент ніби й згадує про вакцинацію, але не дуже активно. Перше велике звернення президента від початку нової хвилі смертей від COVID-19 з'явилося аж 10 листопада. На наступний день після рекордних 833-х смертей від COVID-19.

І гарне ж вийшло відео. Чому не можна такі відео випускати хоча б щотижня і просити телеканали показувати у своїх ефірах? В Офісі президента це вже вміють. Ось у вересні ледь не одночасно на семи телеканалах вийшов їхній фільм про те, як Офіс президента створював святкування 30-річчя відновлення Незалежності України. Чи можна такий магічний трюк зробити знову?

Парламент живе своїм життям / фото – пресслужба Верховної Ради

Поки достатньо критикувати президента, цьому й так предостатньо приділяють часу парламентські партії. А що там у них?

Перший народний депутат з COVID-19

Першого народного депутата із COVID-19 ми отримали вже у березні 2020-го року. Зовсім нещодавно після масових протестів у Нових Санжарах, коли там на ізоляцію помістили евакуйованих з Китаю. Та після протестів у Чернівцях, коли там виявили першу людину з COVID-19.

Тобто, ще півтора роки тому було багато знаків, що вакцинувати українців, коли буде чим, буде дуже непросто. Але хто ж у нас думає так далеко наперед? Та ще й про таке сумне? Та ще й коли за час пандемії змінили чотирьох міністрів охорони здоров'я?

Першим нардепом з COVID-19 став Сергій Шахов – це мажоритарник з Луганщини. Він повернувся із відпочинку – на кілька днів літав на відпочинок у Францію, Італію чи Швейцарію (досі не знаю, яка правильна відповідь – він називав усі три країни в різних коментарях для різних медіа).

Зрештою, хіба це так важливо, куди літав депутат, котрий будує свою публічну риторику на захисті шахтарів Луганщини? Впевнений, куди б він не літав, він там теж думав про те, як допомогти шахтарям та Луганщині. Тому що справжні державники думають про простий народ навіть на курортах Франції, Швейцарії чи Італії.

До речі, ви помічали як часто захисники шахтарів зненацька виявляються досить заможними людьми? Нещодавно обговорювали покійного Юхима Звягільського, котрий обирався нардепом завдяки шахтарям Донеччини. Але нащадки Звягільського чомусь мешкають не на Донеччині, а у Швейцарії. Так само і Сергій Шахов минулого тижня потрапив у скандал. За словами Національного агентства з питань запобігання корупції, він не задекларував майна на 15 мільйонів гривень. Включно із симпатичним будиночком на 600 квадратних метрів під Києвом.

От яке ай-ті? Треба працювати захисниками шахтарів – ось у кого добре йдуть справи!

Пам'ятаю як тоді – у березні 2020 – депутати не на жарт перелякалися. І всі намагалися пригадати, коли востаннє бачилися з Шаховим чи просто були в одному приміщенні.

Відтоді збігло понад півтора роки і в усіх парламентських партій було достатньо часу осмислити пандемію та як її подолати.

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Тому, коли в Україні розпочалася нова хвиля смертей партії мали б бути готові до цього та якимось чином на це реагувати, чи не так? Давайте дізнаємось про це разом.

Як партії (не) допомагають у вакцинації

Я проаналізував новини, котрі випускали на своїх сайтах 5 парламентських партій з 1 жовтня до 14 листопада.

Чому саме такі дати? Нова хвиля смертей розпочалася у наприкінці вересня і одразу могло бути не очевидно, що це нова хвиля, тому даємо партіям фору – до 1 жовтня. А 14 листопада – це просто кінець попереднього тижня.

Отож, ми розуміємо, що скільки б додаткових ліжок в лікарнях не ставили, скільки б кисню не купували, найдієвішим способом запобігти госпіталізації є вакцинація.

Я знаю, що минулого тижня Рада проголосувала про виділення 800 мільйонів гривень на закупівлю кисневих станцій. Пропозицію підтримали з фантастичним результатом – 336 "за", нуль утрималося і нуль проти. Це потрібна справа – чекаємо, коли уряд знайде ці гроші в бюджеті і почнеться закупівля.

Але знаєте, дорогі народні депутати, кому не потрібні кисневі станції? Тим, хто не потрапляє в лікарні. А як суттєво зменшити кількість госпіталізацій? Вакцинуванням!

Отож, при аналізі новин, котрі протягом шести тижнів видавали парламентські партії, я враховував скільки взагалі новин опублікували про вакцинацію і у скількох є заклик іти вакцинуватися.

Бо я не розумію – як можна не закликати людей вакцинуватися? Це ж ваші виборці вмирають теж. Чи ви зважаєте на те, шо у нас багато антивакцинаторів і переживаєте за рейтинги? О, тоді ви жахливі циніки, вітаю вас.

Яка ситуація у найбільшій фракції – "Слуга народу"? Скільки новин присвячено вакцинації? Шість. Із них із закликом вакцинуватися – 3.

Пан Арахамія рекламує повітряно-крапельних шлях поширення коронавірусу / фото – пресслужба Верховної Ради

І я навіть не знаю, чи можна зарахувати усі три новини в актив "Слузі народу", бо в одній новині цитують міністра охорони здоров'я, а в іншій – прем'єрміністра.

А в єдиній новині, де справді від імені "Слуг народу" хтось говорить, Олександр Корієнко 18 жовтня нагадав, що 95% пацієнтів, яких госпіталізують до лікарні, були невакцинованими. Тому він закликав українців подбати про своє здоров'я та вакцинуватися від коронавірусу.

На цьому фоні вигідно вирізняється "Голос" – у них за період дослідження було 12 новин, а у семи – закликали вакцинуватися.

Є така гра — "російська рулетка", коли в барабан пістолета вставляють одну кулю, крутять і стріляють в скроню. Люди, які не вакцинуються, зараз грають в цю рулетку. І що страшно — ймовірність ускладнень зі здоров'ям чи навіть летальних випадків для цих людей вища, ніж у "російській рулетці". Прошу вас вакцинуватися, – заявив Ярослав Железняк, 13 жовтня.

Фракція "Батьківщина" за шість тижнів видала три новини, із них у двох – закликала вакцинуватися. Що цікаво, фракція "Батьківщина" навіть придумала, щоб держава оплачувала лікування тим, у кого після вакцинації будуть ускладнення. Але виглядає так, ніби вони й самі у це не вірять, бо лише один раз про це згадали у себе на сайті.

Набагато цікавіше все у фракції ОПЗЖ. З одного боку, вони дали сім новин про вакцинацію, а у двох депутати навіть закликають вакцинуватися.

Але разом з тим партія сумує, що не допустили російську вакцину на український ринок, а один із лідерів ОПЗЖ взагалі каже, що не треба ні на кого тиснути із вакцинацією.

Один рятує себе вакциною, а інший рятує себе тим, що колоти її не хоче. Менше ненависті, менше страху, менше нагнітання ситуації, і все буде добре, – Вадим Рабинович 4 листопада такими заявами може позбутися частини ядерного електорату.

Два тижні тому на сайті "Європейської солідарності" з'явилася новина із закликом вакцинуватися

У Зеленського провалили агітацію за вакцинацію, в результаті Україна на останньому місці за відсотком вакцинованих у Європі і є однією з лідерів за смертністю від COVID-19 в світі. Зеленський боїться зайняти однозначну позицію за вакцинацію, бо значна частина його виборців її не підтримують. Як популіст він звик говорити людям те, що вони хочуть почути, – Яна Зінкевич, 4 листопада традиційно для ЄС змішала грішне з правденим.

Цілком справедлива критика президента за погану інформаційну кампанію про вакцинацію і брак новин. Тут "Європейська солідарність" права. А чи знаєте, скільки ще новин, окрім цієї, з’явилося на сайті “Європейської солідарності” із закликом вакцинуватися за останні шість тижнів? Одна-однесенька. То, можливо, не лише Зеленський міг би робити більше?

Селфі у захисних масках –депутатський внесок у боротьбу з пандемією / фото – пресслужба Верховної Ради

Хто нас врятує?

Як бачимо із результатів нашого простого, але важливого дослідження, народні депутати навряд чи вас врятують.

Нікчемно мала інформаційна активність майже усіх парламентських партій якось вже не дає права так голосно критикувати Зеленського, бо хто б казав. Найкращим показником було дві новини на тиждень про вакцинацію, найгіршим – одна новина на три тижні.

Не справляє враження, що парламентські партії справді переживають за здоров'я людей і перебіг вакцинації. Добре, що є ще змога виправитися.

Разом з тим, головний висновок – за своє здоров’я насамперед маємо подбати ми з вами. Якщо ваш сімейний лікар не бачить протипоказань до вакцинації, то йдіть і захистіть себе від COVID-19. А ще розкажіть про це друзям, родичам, перешліть це відео тим, за кого переживаєте і хочете з ними ще потусити.

Як партії (не) допомагають із вакцинацією від COVID-19: