Важно отметить, что перед ударом в городе не сработала система оповещения.

К теме В Запорожье под ракетный обстрел впервые попали гражданские объекты

Анатолий Куртев сообщил, что враг находится на Запорожском направлении. Если стреляют из техники, которая размещена на небольшом расстоянии, то технически невозможно так быстро включить сирену.

Кроме того, он сообщил о событиях на передовой. "Существенных изменений в течение последних суток не произошло. Наши защитники продолжают наносить огневое поражение по противнику. В частности, они уже обезвредили подразделение оккупантов, поразив автомобильную технику врага и минометный расчет агрессоров", – добавил Анатолий Куртев.

Важно – в КГГА рассказали о ночном обстреле дома в Киеве: