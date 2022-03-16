Важливо зазначити, що перед ударом у місті не спрацювала система оповіщення.

До теми У Запоріжжі під ракетний обстріл вперше потрапили цивільні об'єкти

Анатолій Куртєв повідомив, що ворог знаходиться на запорізькому напрямку. Якщо стріляють з техніки, яка розміщена на невеликій відстані, то технічно неможливо так швидко увімкнути сирену.

Крім того, він повідомив про події на передовій. "Суттєвих змін протягом останньої доби не відбулося. Наші захисники продовжують наносити вогневе ураження по противнику. Зокрема, вони вже знешкодили підрозділ окупантів, уразивши автомобільну техніку ворога та мінометний розрахунок агресорів", – додав Анатолій Куртєв.

Важливо – у КМДА розповіли про нічний обстріл будинку в Києві: