Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил причину, почему в части города нет света. По его словам, на одной из линий "Черниговоблэнерго" произошла авария.
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Без света часть центра Чернигова
Из-за аварии большинство абонентов центральной части Чернигова и микрорайона Лисковица остались без света.
В "Черниговоблэнерго" рассказали, что из-за повреждения кабельной линии в Чернигове было обесточено 1700 абонентов в районе улицы Кольцевой, ЗАЗ, Певцов.
Впоследствии в компании сообщили, что только энергетики заживили один район Чернигова, как повреждение кабельной линии 10 кВ произошло в центральном (район Лесковицы, улиц Князя Черного и Ремесленной).
Без электроснабжения остаются 2411 абонентов. Энергетики заявляют, что восстановительные работы уже ведутся, так что в течение двух часов свет будет.
Россия обстреляла одну из теплоэлектростанций ДТЭК
- Российские военные 22 октября обстреляли одну из тепловых электростанций компании ДТЭК. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия.
- Повреждения касаются только оборудования и без жертв и пострадавших. В последний раз россияне атаковали одну из ТЭС компании – 24 августа.
- С осени прошлого года энергетические предприятия ДТЭК Энерго находились под атакой 35 раз.
- На обстрел отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что россияне не отойдут от тактики энергетического террора. Поэтому Украина с помощью партнеров укрепляет ПВО.
- В Укрэнерго рассказали, что из-за повреждения оборудования ТЭС были обесточены бытовые и промышленные потребители. В настоящее время теплоэлектростанция работает. Энергоснабжение потребителей, там, где это возможно, частично восстановлено, продолжаются аварийно-восстановительные работы.
- Также из-за боевых действий и по другим причинам в Украине без света остается 443 населенных пункта. Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях.
- В то же время электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей