Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил причину, почему в части города нет света. По его словам, на одной из линий "Черниговоблэнерго" произошла авария.

Смотрите также Без света 443 населенных пункта, но дефицита нет: какая ситуация в энергосистеме 23 октября

Без света часть центра Чернигова

Из-за аварии большинство абонентов центральной части Чернигова и микрорайона Лисковица остались без света.

В "Черниговоблэнерго" рассказали, что из-за повреждения кабельной линии в Чернигове было обесточено 1700 абонентов в районе улицы Кольцевой, ЗАЗ, Певцов.

Впоследствии в компании сообщили, что только энергетики заживили один район Чернигова, как повреждение кабельной линии 10 кВ произошло в центральном (район Лесковицы, улиц Князя Черного и Ремесленной).

Без электроснабжения остаются 2411 абонентов. Энергетики заявляют, что восстановительные работы уже ведутся, так что в течение двух часов свет будет.

Россия обстреляла одну из теплоэлектростанций ДТЭК