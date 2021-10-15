Почему низкий уровень вакцинации в Украине – это стыдно

В Украине пик заболеваемости коронавирусом. И одновременно минимальный уровень вакцинации в Европе. При этом, вакцин хватает. Процесс организован. Наконец-то. Не хватает желающих вакцинироваться.

Украина чемпион. Украина чемпион Европы. Не по футболу. По конспирологии.

Читайте также Для чего нужен локдаун и как его избежать

Ситуация с вакцинацией напоминает ситуацию с рынком земли.

Рынок земли есть во всем мире, кроме 6 самых отсталых стран. Но 20 лет моратория популисты и агенты Кремля рассказывали, как это страшно. Открыть рынок земли. Тут же приедут и вывезут весь чернозем вагонами (Лукашенко вон лично эти вагоны видел), у всех селян землю выкупят за бутылку водки, настанет голод и холод. 20 лет людей пугали. 20 лет люди теряли. Потому что страна не развивалась. Сейчас рынок земли открыли. И? И ничего не случилось. Никто никого и ничего не отжимает и не вывозит. Но 20 лет пошло коту под хвост.

С вакцинацией тоже самое.

Вся Европа вакцинируется. Теми же вакцинами, что и Украина. В Скандинавии уровень вакцинации доходит до 90 процентов. В южной Европе тоже самое. Но украинцы боятся. Украинцы ведь знают лучше.

И тут тоже набор страшилок, которые не могут уместится в голове нормального человека. Тут вам и чипы( как??!!!) и изменения ДНК (как!??!!!) и мало исследований, и Лукашенко рекомендует водку и еще черт знает что.

По теме Принудительная вакцинация от COVID-19 в Украине: нужна или нет

Об этом же стыдно говорить в приличном обществе. Это ведь невозможно обьяснить. Как раньше невозможно было обьяснить британцу или американцу, как такое может быть, что ты можешь быть собственником земли, но не имеешь права ее продавать.

При этом, украинцы, похоже, считают себя самыми умными. Это недалекие датчане, голландцы, британцы и португальцы пусть вакцинируются. А нас не проведёшь. Стыдно. Граждане стран с самыми эффективными правительствами, с низким уровнем коррупции и высоким уровнем дохода не боятся вакцинироваться, а украинцы считают, что нас обманывают. Всех вместе. Весь мир.

За время действия моратория умерло около одного миллиона собственников паев. И было потеряно 20 лет развития. Сколько людей должно умереть чтобы украинцы вакцинировались? Сколько лет должно быть потеряно?

Проблема вакцинации подсвечивает огромную проблему. Ведь откуда то берется это наше чемпионство в конспирологии, что на выходе является чемпионством в идиотизме. Ведь мы считаем, что весь мир обманут и только нас не провести. И верим во все теории заговора, которые только способны придумать в Кремле. Любое событие, происходящее в Украине или вокруг Украины тут же порождает теорию заговора.

Мы не способны доверять. И не ценим доверие. Отсюда же все эти разговоры о дефолте и других способах кинуть. Потому что мы не ценим доверие, не понимаем, как важно его сохранять. И не доверяем никому. Соседу, партнеру, правительству.

Важно Три бессмысленных оправдания антивакцинаторив, которые легко опровергнуть

Да, это проблема с образованием. Да, у нас проблема с критическим мышлением. Да, это и действие деструктивной российской пропаганды. Да, это низкий уровень доверия власти. Да, можно найти 100500 обьяснений почему это так, копаться в истории и говорить о выживании. Но то, что помогало нам выживать сотни лет теперь мешает нам развиваться. Нам надо научится держать слово и доверять. И каждому украинцу и стране в целом. Нам надо наконец начать играть по правилам.

И речь ведь не о доверии к Зеленскому, Порошенко или еще кому-то. Потому что не Зеленский придумал вакцину (вакцины). Не Порошенко заставил научный мировой консенсус сделать вывод о необходимости вакцинации. У нас те же вакцины, что у датчан. Но датчане вакцинировались и идут дальше.

А украинцы не хотят. И будут умирать. И если мы не изменим наш подход к доверию, то вымрем, как один из миллионов видов, проигравших эволюционную борьбу.

Вымрем, как не эффективное общество в современном мире. Вымрем не от коронавируса, хоть наше мракобесие и будет нам стоить десятки тысяч человеческих жизней. Вымрем как умирающий естественной смертью. Проиграв борьбу и растеряв все силы. Не в состоянии быть конкурентным в современном мире.