Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. Он добавил, что есть гораздо лучшие аналоги определениям СССР.
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Нарративы СССР
"Двухсотые", "трехсотые" – это термины, которые появились во времена советско-афганской войны, когда СССР пытались захватить Афганистан, который за всю историю мира никто ни разу не захватывал.
Есть предложение не использовать советские определения, а попытаться перейти на другое обозначение украинских защитников и защитниц, которые, к сожалению, погибли на этой войне.
Давайте говорить, что они возвращаются домой на щите. Не нужно распространять эти советские нарративы. Давайте не "двухсотые" или "трехсотые", а если человек погиб, то он просто возвращается на щите,
– отметил майор запаса ВСУ.
Возможно, это немного поэтично. Однако Гетман считает, что Украине нужно отходить от советских нарративов и терминов, которые сейчас использует Россия. Чем дальше мы отойдем от того, что есть у России, начиная от названий, тем лучше будет Украине.
Почему Украине нужно искоренять термины "двухсотые" и "трехсотые": смотрите видео
ВСУ достанут оккупантов где угодно
Любая атака на скопление врага – всегда важна. Даже если будет уничтожено относительно небольшое количество российских военных.
Посмотрите сводки Генерального штаба ВСУ, в которых ежедневно обнародуют количество уничтоженных россиян. Украинские бойцы ликвидировали более 222 000 оккупантов. Ежедневно армия России теряет 500 – 1000 солдат,
– сказал майор запаса ВСУ.
Однако, если удалось уничтожить оккупантов в тылу, то не так важно сколько россиян было ликвидировано. Главное, как это повлияло на остальных российских военных. Оккупанты сами понимают, что они не защищены, а так еще раз убедились, что их могут достать в любом месте.
Потери российской армии
- За сутки 24 июня наши защитники ликвидировали 580 захватчиков российской армии. Всего с 24 февраля 2022 года потери оккупантов составляют 223 910 человек.
- Украинские бойцы ликвидировали террориста Даниила Сматрова из Хакасии, который был наемником кадыровского подразделения. Он хвастался, что планирует "брать Киев".
- В Херсонской области партизан 22 июня уничтожил комплекс связи оккупантов Р-161. В это время враги традиционно пьянствовали.