Обойти вниманием очередную историю со скандально известным судьёй Павлом Вовком и его административным судом нельзя. Чиновника внешней разведки взяли на взятке в 100 тысяч долларов для брата – руководителя одного из ключевых судов страны.

Потім ще й схрон викрили з мільйонами доларів та антикваріатом. В суді прокурор зачитав повідомлення, яке доводить, що 100 тисяч доларів хабара йшло керівництву Окружного адмінсуду Києва.

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Зважаючи на відсутність реакції Офісу Президента чи, наприклад, депутатських фракцій, припускаю, що Вовк в Конституційний Суд не лише "піде", а ще й очолить його.

Водночас незрозуміло, чи хоче Верховна Рада з приводу скандалу провести позачергове засідання. Спікери Банкової вихвалилися, що Антимонопольний комітет наклав 4 мільярди 700 мільйонів гривень штрафу на компанії Ігоря Коломойського.

Мовляв, дивіться, деолігархізація на марші. Так от, за день до рішення АМКУ, Окружний адмінсуд вилучив зі справи основні докази, матеріали, що надали НАБУ.

Суддям Вовка все одно, що це Верховний суд вже зносив їх аналогічні, очевидно незаконні, рішення. Те рішення ОАСК значно спрощує, вірніше, майже гарантує Коломойському скасування того штрафу в найгуманніших до нього українських судах.

Чи означає це, що 4,7 мільярда гривень штрафу – лише піар Банкової? Я не знаю, вам вирішувати, але це точно одне з двох: або підігрування олігарху офісом Зеленського, або самодіяльність судді Вовка.

Якими будуть наслідки реакції президента Остаточне рішення, особисто для себе, я прийму, беручи до уваги реакцію президента і на чергові дії Вовка, і на затримання його брата на хабарі для керівництва ОАСК.

Довідка. 6 квітня Національне антикорупційне бюро затримало Юрія Зонтова – брата судді ОАСК Павла Вовка та ще одного адвоката, Юрія Донця. Журналіст Сергій Лещенко писав, що, ймовірно, гроші могли бути призначені для самого голови ОАСК. Це чіткі та об'єктивні параметри для оцінки справжнього ставлення Зеленського до "гадюшника" ОАСК. Поки що всі очікують на відповідну реакцію.

Водночас генпрокурорка Ірина Венедіктова заважала Антикорупційному бюро "доганяти" Вовка у справі про захоплення влади. Детективи і прокурори надзусиллями таки відправили справу до суду.



Зеленський подав законопроєкт, яким забирає у Вовка повноваження / Фото "Бабель"

Також Зеленський подав законопроєкт, яким забирає у Вовка і "команди" зовсім трохи неважливих повноважень. Для розуміння, якби запропоновані президентом норми вже працювали, ОАСК все одно мав би повноваження:

скасувати націоналізацію "Приватбанку" чи інші важливі для економіки країни рішення Нацбанку;

забороняти працювати міністрам і поновлювати на посадах обвинувачених в корупції посадовців;

"відмазувати" від відповідальності чиновників, які брешуть в деклараціях чи використовувати це, аби шантажувати їх;

скасувати правопис і заборонити перейменування російської православної церкви.

Тобто своїм законопроєктом президент дозволяє Вовку і його суду робити ту ж "роботу", яку ОАСК робить постійно.

Я не дуже розумію логіку Володимира Зеленського. Сподіваюся, що спецоперація НАБУ, яка виявила той схрон з мільйонами доларів, таки переконає його нарешті ліквідувати ОАСК.

Конвеєр із "купівлі" рішень в ОАСК

Насамкінець декілька моментів, озвучених прокурором під час судового засідання щодо брата Вовка, якого НАБУ взяло з тим хабарем. В ОАСК існує конвеєр із "купівлі" судових рішень.

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Як каже у "прослушці" спільник брата Вовка, раніше судді не бралися за "беспредел", а зараз "щось змінилося".

Щоб розв'язати питання на свою користь за гроші, із конкретною суддею має говорити голова ОАСК Вовк. "Голова (суду – 24 канал) має піти і сказати", – стверджує підозрюваний. Суми хабарів в Окружному адмінсуді Києва не діляться.