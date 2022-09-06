Создание комиссии без доступа к месту совершения преступления не поможет добиться справедливости для украинских защитников. По словам Зарицкой, военные, находясь в плену, были коварно убиты и ранены, сообщает 24 канал.
Важно Омбудсмен считает, что россияне пустят миссию ООН в Еленовку, когда уберут все доказательства
Что требуют родные военнопленных
Жена украинского защитника отметила, что тот факт, что миссия ООН и Красный Крест не могут 40 дней пробиться к месту публичной казни пленных, свидетельствует о том, что военные находятся в смертельной опасности.
Преступление против человечества, совершенное в Еленовке, вместо немедленного расследования привело к молчанию, бездействию и очередному беспокойству. Большим поощрением преступления является его безнаказанность,
– сказала Зарицкая.
Она добавила, если мир боится признать реальное положение дел и не остановит зло терроризма в его "Еленовском проявлении", то следует ожидать более страшных массовых преступлений и жестоких расправ.
Родные военнопленных требуют справедливости и привлечения к ответственности удерживающей наших защитников россии. Они призывают ООН применить действенные и безотлагательные механизмы расследования теракта в Еленовке.
Зарицкая напомнила, что неизвестно, где находятся военные, ведь с ними нет связи.
Что известно об убийстве украинских пленных в Еленовке
- В минобороны россии 29 июля заявили, что в колонии в оккупированной Еленовки Донецкой области погибли 40 украинских военнопленных. Еще 75 бойцов получили ранения. Оккупанты традиционно обвинили во всем ВСУ.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на кровавую провокацию россии на своей странице в телеграме и по пунктам разобрал ужасную трагедию.
- Кроме этого, Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор двух российских оккупантов об этом теракте. Один из них заявил, что российская пропаганда лжет – никакого "обстрела ВСУ" не было, а преступление совершили сами россияне.