Создание комиссии без доступа к месту совершения преступления не поможет добиться справедливости для украинских защитников. По словам Зарицкой, военные, находясь в плену, были коварно убиты и ранены, сообщает 24 канал.

Важно Омбудсмен считает, что россияне пустят миссию ООН в Еленовку, когда уберут все доказательства

Что требуют родные военнопленных

Жена украинского защитника отметила, что тот факт, что миссия ООН и Красный Крест не могут 40 дней пробиться к месту публичной казни пленных, свидетельствует о том, что военные находятся в смертельной опасности.

Преступление против человечества, совершенное в Еленовке, вместо немедленного расследования привело к молчанию, бездействию и очередному беспокойству. Большим поощрением преступления является его безнаказанность,
– сказала Зарицкая.

Она добавила, если мир боится признать реальное положение дел и не остановит зло терроризма в его "Еленовском проявлении", то следует ожидать более страшных массовых преступлений и жестоких расправ.

Родные военнопленных требуют справедливости и привлечения к ответственности удерживающей наших защитников россии. Они призывают ООН применить действенные и безотлагательные механизмы расследования теракта в Еленовке.

Зарицкая напомнила, что неизвестно, где находятся военные, ведь с ними нет связи.

Что известно об убийстве украинских пленных в Еленовке

  • В минобороны россии 29 июля заявили, что в колонии в оккупированной Еленовки Донецкой области погибли 40 украинских военнопленных. Еще 75 бойцов получили ранения. Оккупанты традиционно обвинили во всем ВСУ.
  • Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на кровавую провокацию россии на своей странице в телеграме и по пунктам разобрал ужасную трагедию.
  • Кроме этого, Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор двух российских оккупантов об этом теракте. Один из них заявил, что российская пропаганда лжет – никакого "обстрела ВСУ" не было, а преступление совершили сами россияне.

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