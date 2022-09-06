Створення комісії без доступу до місця скоєння злочину не допоможе добитися справедливості для українських захисників. За словами Зарицької, військові, перебуваючи в полоні, були підступно вбиті та поранені, інформує 24 канал.

Важливо Омбудсмен вважає, що росіяни впустять місію ООН в Оленівку, коли приберуть докази свого злочину

Що вимагають рідні військовополонених

Дружина українського захисника зауважила: той факт, що місія ООН і Червоний Хрест не можуть 40 днів пробитися до місця публічної страти полонених, свідчить про те, що військові перебувають у смертельній небезпеці.

Злочин проти людства, скоєний в Оленівці, замість негайного розслідування призвів до мовчання, бездіяльності і чергового занепокоєння. Великим заохоченням злочину є його безкарність,

– сказала Зарицька.

Вона додала, якщо світ боїться визнати реальний стан справ і не зупинить зло тероризму в його "Оленівському прояві", то варто очікувати ще страшніших масових злочинів та жорстоких розправ.

Рідні військовополонених вимагають справедливості і притягнення до відповідальності росії, яка утримуває наших захисників. Вони закликають ООН застосувати дійсно дієві та невідкладні механізми розслідування теракту в Оленівці.

Зарицька нагадала, що наразі невідомо, де перебувають військові, адже з ними немає зв'язку.

Що відомо про вбивство українських полонених в Оленівці

У міноборони росії 29 липня заявили, що в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині загинули 40 українських військовополонених. Ще 75 бійців зазнали поранень. Окупанти традиційно звинуватили у всьому ЗСУ.

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на криваву провокацію росії на своїй сторінці у телеграмі й по пунктах розібрав жахливу трагедію.

Окрім цього, Службі безпеки України вдалося перехопити розмову двох російських окупантів про цей теракт. Один з них заявив, що російська пропаганда бреше – ніякого "обстрілу ЗСУ" не було, а злочин вчинили самі росіяни.

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