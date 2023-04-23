В воскресенье, 23 апреля, глава полиции Киевской области Андрей Небытов констатировал, что с этого дня и до 25 апреля включительно ожидается, что жители столицы и региона будут особенно активно посещать кладбища. Связано это с поминальными днями.

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"Враг коварен"

Как отметил правоохранитель, полиция будет применять все возможные средства для обеспечения порядка в этот период. В то же время, если есть такая возможность, следует воздержаться от посещения кладбищ, ведь скопление людей – это то, что на руку России, которая не прекращает террор и обстрел гражданской инфраструктуры.

По нашим расчетам, более 200 тысяч граждан будут посещать кладбища с целью поминальных дней… Традиционно и власть, и военные говорят воздерживаться от скоплений граждан. Мы понимаем, что с 24 февраля (2022 года – 24 Канал) живем в условиях относительной безопасности. Враг коварен и в любой момент может обстрелять нашу территорию. Мы видим, что от последних обстрелов страдают гражданские объекты, к сожалению,

– констатировал Небытов.

Кроме того, он отметил, что взрывотехники проверили все 1 279 кладбищ в Киевской области, обезвредив мины и растяжки, которые оставил там враг. Однако это не означает, что можно терять бдительность – о неизвестных объектах, которые могут нести потенциальную угрозу, лучше сразу сообщать правоохранителям.

Обратите внимание! Небытов заявил, что к патрулированию кладбищ в поминальные дни будут привлечены: 2 200 сотрудников полиции:

1 000 представителей Добровольческих формирований территориальной общины (ДФТО);

80 пеших патрулей;

от 25 до 29 – автопатрулей.

Поминальное воскресенье

Отметим, что 23 апреля этого года – это Поминальное воскресенье. Именно в этот день – через неделю после Пасхального воскресенья – и в течение еще определенного периода времени принято чтить память родных и близких.

Наши предки и до сих пор многие верят, что на Пасху и в течение недели после нее наши умершие родственники приходят на землю. А в воскресенье они должны вернуться на тот свет.