У неділю, 23 квітня, очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов констатував, що від цього дня та до 25 квітня включно очікується, що жителі столиці та регіону особливо активно відвідуватимуть кладовища. Пов'язано це з поминальними днями.

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"Ворог підступний"

Як зазначив правоохоронець, поліція застосовуватиме усі можливі засоби, аби забезпечити порядок у цей період. Водночас, якщо є така можливість, слід утриматись від відвідин кладовищ, адже скупчення людей – це те, що на руку Росії, яка не припиняє терор та обстріли цивільної інфраструктури.

За нашими розрахунками, понад 200 тисяч громадян будуть відвідувати цвинтарі з метою поминальних днів… Традиційно і влада, і військові кажуть утримуватись від скупчень громадян. Ми розуміємо, що від 24 лютого (2022 року – 24 Канал) живемо в умовах відносної безпеки. Ворог підступний та в будь-який момент може обстріляти нашу територію. Ми бачимо, що від останніх обстрілів страждають цивільні об'єкти, на жаль,

– констатував Нєбитов.

Окрім того, він наголосив, що вибухотехніки перевірили усі 1 279 кладовищ у Київській області, знешкодивши міни та розтяжки, що там залишив ворог. Однак це не означає, що можна втрачати пильність – про невідомі об'єкти, які можуть нести потенційну загрозу, краще одразу повідомляти правоохоронцям.

Зверніть увагу! Нєбитов заявив, що до патрулювання кладовищ у поминальні дні буде залучено: 2 200 працівників поліції:

1 000 представників Добровольчих формувань територіальної громади (ДФТГ);

80 піших патрулів;

від 25 до 29 – автопатрулів.

Поминальна неділя

Зазначимо, що цьогоріч 23 квітня – це Поминальна неділя. Саме у цей день – за тиждень після Великодньої неділі – та упродовж ще певного періоду часу заведено вшановувати пам'ять рідних та близьких.

Наші предки та й досі багато хто вірить, що на Великдень та упродовж тижня після нього наші померлі родичі приходять на землю. А на поминальну неділю вони повинні повернутись на той світ.