Например, в июне 2025 года вдова Максима Чудиновича получила повестку на его имя, хотя он погиб еще в 2023-м. Это не единичный случай. Повестки также получали родственники погибших военных в Хмельницкой, Винницкой, Черниговской области. Но ответственность за эти ошибки до сих пор не имеет четкого адресата, передает 24 Канал со ссылкой на "Общественное".

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Почему погибшим воинам поступают повестки?

Причина кроется в несовершенстве государственных электронных реестров. Информация о смерти человека вносится в реестр ГРАГС. Данные о военнообязанных хранятся в системе "Оберег", которую использует Минобороны. И хотя с ноября 2023 года эти два реестра должны взаимодействовать через систему "Трембита", обмен данными часто не работает или работает с задержками.

В результате – мертвых могут "поставить на учет" и прислать им повестку. Иногда из-за сбоя, иногда – из-за того, что данные о человеке вводили вручную или из другой базы, например, реестра избирателей, который не обновлялся с 2019 года.

Заметим, что Минобороны формирует списки военнообязанных через "Оберіг". Затем данные передаются в ТЦК и СП. Они формируют электронные повестки, ставят е-подписи. Далее повестки возвращаются в Минобороны, где их печатают и отправляют по почте.

При этом в ТЦК утверждают: если в "Обереге" нет информации о смерти человека, они не могут ничего изменить. Так было в случае с Максимом Чудиновичем. Военный погиб в 23 года – до достижения мобилизационного возраста. И поэтому его данные автоматически появились в системе только через два года. Таким образом он и "стал на учет".

Василий Задворный, эксперт по цифровизации объясняет, что проблема заключается в несовместимости сотен государственных реестров. Всего их более 350, только часть – цифровые. Полноценная интеграция требует огромных ресурсов, стандартизации и перестройки всей системы.

Что должно сделать государство, чтобы решить проблему:

автоматизировать обмен информацией между реестрами;

минимизировать участие человека в этих процессах – именно ручной ввод данных часто приводит к ошибкам;

разработать единую цифровую платформу, которая сделает невозможным отправку повесток людям, которые уже умерли.

Отправка повесток погибшим военным – это не просто бюрократический сбой. Это проблема, которая наносит реальную боль семьям и обнажает масштабную неисправность государственной системы учета. Пока министерства перекладывают ответственность друг на друга, родные героев получают письма, которые разрывают душу.