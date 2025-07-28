Наприклад, у червні 2025 року вдова Максима Чудіновича отримала повістку на його ім'я, хоча він загинув ще у 2023-му. Це не поодинокий випадок. Повістки також отримували родичі загиблих військових на Хмельниччині, Вінниччині, Чернігівщині. Але відповідальність за ці помилки досі не має чіткого адресата, передає 24 Канал із посиланням на "Громадське".

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Чому загиблим воїнам надходять повістки?

Причина криється в недосконалості державних електронних реєстрів. Інформація про смерть людини вноситься в реєстр ДРАЦС. Дані про військовозобов'язаних зберігаються в системі "Оберіг", яку використовує Міноборони. І хоч із листопада 2023 року ці два реєстри мають взаємодіяти через систему "Трембіта", обмін даними часто не працює або працює з затримками.

У результаті – мертвих можуть "поставити на облік" і надіслати їм повістку. Інколи через збій, інколи – через те, що дані про людину вводили вручну або з іншої бази, наприклад, реєстру виборців, який не оновлювався з 2019 року.

Зауважимо, що Міноборони формує списки військовозобов'язаних через "Оберіг". Потім дані передаються до ТЦК та СП. Вони формують електронні повістки, ставлять е-підписи. Далі повістки повертаються до Міноборони, де їх друкують і надсилають поштою.

При цьому в ТЦК стверджують: якщо в "Оберезі" немає інформації про смерть людини, вони не можуть нічого змінити. Так було у випадку з Максимом Чудіновичем. Військовий загинув у 23 роки – до досягнення мобілізаційного віку. І тому його дані автоматично з'явились у системі тільки через два роки. У такий спосіб він і "став на облік".

Василь Задворний, експерт із цифровізації пояснює, що проблема полягає в несумісності сотень державних реєстрів. Усього їх понад 350, лише частина – цифрові. Повноцінна інтеграція вимагає величезних ресурсів, стандартизації і перебудови всієї системи.

Що має зробити держава, аби вирішити проблему:

автоматизувати обмін інформацією між реєстрами;

мінімізувати участь людини в цих процесах – саме ручне введення даних часто призводить до помилок;

розробити єдину цифрову платформу, яка унеможливить надсилання повісток людям, які вже померли.

Надсилання повісток загиблим військовим — це не просто бюрократичний збій. Це проблема, яка завдає реального болю сім'ям і оголює масштабну несправність державної системи обліку. Поки міністерства перекладають відповідальність одне на одне, рідні героїв отримують листи, які розривають душу.