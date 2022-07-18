С начала полномасштабного вторжения россии в Украину объявлена всеобщая мобилизация. Предварительно продлится она до 23 августа.

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Но уже в первые дни войны многие украинцы стали в ряды Вооруженных Сил Украины как добровольцы. Поэтому массовой необходимости раздавать повестки в этот период не было.

Мобилизация для ротации и пополнения боеспособности

Однако война продолжается. И есть потребность в ротации тех военных, которые находятся на передовой. Кроме того, есть также потери с украинской стороны, среди которых убитые и раненые. И их тоже следует заменить, чтобы восполнить боеспособность украинской армии. Именно для этого и осуществляется постоянная мобилизация в военное время. Об этом заявил бывший советник главы МВД и руководителя Офиса Президента Виктор Андрусив.

"Когда мы мобилизуем, то мы этих мобилизованных солдат должны одеть, обучать, кормить. Поэтому мобилизация происходит исключительно от потребности к фронту. То есть, если мы понесли потери, или нам нужно вывести на восстановление солдат, которые там уже четыре месяца где-то на передовой находились, вот тогда происходит мобилизация. То есть она продолжается постоянно. Но я имею в виду, что цель – пополнять сейчас линию фронта, а не просто мобилизовать очень много людей и просто ждать, когда их вести в бой", – рассказал Виктор Андрусив.

По его данным, в Украине пока нет недостатка в мобилизованных. Это перед этим признавали и в Минобороны. Там заявили, что ситуация с мобилизацией будет зависеть от происходящего на фронте.

В то же время в Вооруженных Силах Украины отметили, что вручение повестки не всегда означает призыв. Большое количество выданных повесток – для уточнения данных. Ведь из-за военных действий многие военнообязанные переехали из своих регионов. Но не явились в территориальный центр комплектования (ТЦК) и не стали на воинский учет при переезде.

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