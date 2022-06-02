Почему повышение учетной ставки до 25% является верным решением

Национальный банк Украины поднял учетную ставку с 10% до 25%. Я поддерживаю это решение и считаю его верным.

Была ли альтернатива

Альтернатива поднятию ставки – дальнейшая девальвация наличного курса гривни и дальнейшее "закручивание гаек" с ограничениями.

Вниманию Нацбанк повысил учетную ставку: чем это было продиктовано и чего ждут

Ограничения уже и так мешают людям и бизнесу, которые их обходят всевозможными способами. Дальше непременно началось давление на обычных людей и бизнес со стороны силовиков – этого нельзя допускать.

Рост ставок в мирное время помешал бы делать инвестиции, но во время войны их и так больше не делают. Дорожает оборотный капитал, но и здесь гораздо большим препятствием является война, а не процентные ставки.

Бюджет выдержит

Высокая ставка – проблема для бюджета, ведь теперь Минфин будет платить больше процентов по своим облигациям. Но бюджетная проблема в принципе не решается без помощи внешних партнеров. мы не можем во время войны достаточно зарабатывать, чтобы покрыть собственные потребности.

Объемов помощи, выделенной нам союзниками, вполне достаточно для закрытия бюджетных нужд.

Вопрос в ее распределении (надо немного больше на бюджетные нужды) и скорости предоставления денег – но этот вопрос следует решить путем переговоров с партнерами.

Почему сразу, а не постепенно

Ставку Нацбанк поднимает не постепенно, а сразу одним решением. Это правильный подход – иначе все бы ожидали, пока ставка дойдет до нынешнего уровня и решение не сработало бы.

Поднятие в один шаг сразу поддержит гривну и поможет противодействовать росту цен. Для людей и бизнеса это сейчас критически важно и хорошо, что Нацбанк действует именно по "человекоцентрической", а не "бюджетоцентрической" философии.