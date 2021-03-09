Последняя измена, которая мощно раскручивается исключительно представителями партии "Европейская солидарность", – это вроде закупка "списанных советских боеприпасов", которые, как утверждают порошенковские спикеры, приобретены по завышенным ценам, и якобы являются крайне опасными.

Насчет "опасности". Конечно, они для того и приобретены, чтобы оборонять страну, они, несомненно, несут угрозу агрессору – российско-террористическим силам на востоке. Вас это пугает, "евросолидарные" народные депутаты? Вас беспокоит опасность, которая грозит Российской Федерации?

Но предлагаю не втягиваться в лингвистические дискуссии, а провести некое экспресс-расследование предательских истерик, которые в последнее время систематически распространяют в подконтрольных СМИ Петр Порошенко и его приспешники.

Эпизод 1.

В конце прошлого года в СМИ развернулись "боевые действия" по закупке для Вооруженных Сил Украины новых 152-мм самоходных гаубиц "ДАНА М2" последней модификации, производства Чешской Республики.

После многочисленных инспекций, проверок, комиссионных заключений контракт с чехами одобрили все: Генеральный штаб, Министерство обороны, СНБО, Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, каких-либо вопросов не возникало и у Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил – Президента Украины.

Но нашлась одна "баба яга, которая против" – возглавляемая П. Порошенко парламентская партия "Европейская солидарность" в лице широкопрофильного специалиста-народного депутата Алексея Гончаренко.

11 ноября 2020 года он отправляет в Офис Генерального прокурора развернутое депутатское обращение относительно ситуации с "ДАНА 2М", где он видит якобы совершение руководством Министерства обороны и других государственных органов преступлений, предусмотренных ст. ст. 110, 255, 364 и 191 Уголовного кодекса Украины (страшно представить: посягательство не территориальную целостность Украины; создание преступной организации; злоупотребление служебным положением; хищение государственного имущества).

Справочно:

1. Все бездумно перечисленные нардепом Гончаренко преступления – тяжкие или даже особо тяжкие, а ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение о преступлениях суду, прокурору, следователю или органу дознания.

2. Согласно "Свода сведений, составляющих государственную тайну" /Приказ Центрального управления Службы безопасности Украины от 23 декабря 2020 года № 383/ должны быть засекреченные данные в сфере обороны, как, например, сведения о потребности, наличии, объемах содержания в неприкосновенных запасах, места хранения основных видов вооружения, военной техники и материальных средств, необходимых для обеспечения стратегического (мобилизационного) развертывания войск /пункт 1.4.6/.

Алексей Гончаренко и другие "соратники" П. Порошенко (Г. Забродский, Т. Черновол, Н. Бондарь) в своих открытых заявлениях сознательно и намеренно приводят целый ряд сведений, которые по многим признакам подпадают под пункты Свода.

В ноябре 2020 года – феврале 2021 года Служба безопасности провела расследование (уголовное производство № 22020000000000266) относительно служебных лиц Министерства обороны и ГК "Укрспецэкспорт", которые, по официальному сообщению народного депутата Украины А. Гончаренко, "... действуя в условиях агрессии Российской Федерации совершают умышленные действия в ущерб обороноспособности Украины, принимают меры для приобретения по завышенным ценам устаревшего вооружения – самоходных пушек... "ДАНА" в Чешской Республике, чем также препятствуют развитию оборонно-промышленного комплекса Украины".

По результатам досудебного расследования признаков совершения любых преступлений при закупке для Вооруженных Сил Украины вышеупомянутых 152-мм самоходных гаубиц "ДАНА М2" – установлено не было.

И что дальше? А теперь за распространение своих секретных сновидений и за клевету и безосновательные обвинения военных людей в изменах, кражах, саботажах и тому подобное нужно нести ответственность.

В ответ на постоянные кляузы правоохранители обязаны начать уголовные производства: а) в отношении А. Гончаренко по части 2 статьи 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение о тяжком или особо тяжком преступлении); б) в отношении А. Гончаренко, М. Забродского /как исполнителей/ и П. Порошенко /как организатора/ по части 1 статьи 328 УК Украины (разглашение государственной тайны).

Эпизод 2.

Буквально несколько дней назад предательский сон приснился уже другому депутату, но из той же суперпатриотической когорты "Европейской солидарности" – Михаилу Бондарю. История повторяется почти один в один: "наша песня хороша – начинай сначала".

Народный депутат Украины, который только по своей высокой должности, имеет доступ к государственной тайне, плюет на свою клятву как представителя народа и свои обязанности хранить секреты страны. Он в открытый доступ передает информацию из сферы обороны, которая по многим признакам подпадает под пункты "Свода сведений, составляющих государственную тайну". М. Бондарь намеренно и сознательно распространил данные о важных оборонных закупках, количестве и технических характеристиках боеприпасов, которые предусматриваются для использования в боях с российским агрессором на востоке Украины.

Одновременно он, не изучив ситуацию с составляющими переговорного процесса закупки Министерством обороны в Чешской Республике 100 мм. артиллерийских боеприпасов, в том числе в отношении уменьшение на 35% цены продукции – голословно выдвигает обвинения заместителю Министра О. "Миронюку" и другим военным должностным лицам в незаконном завладении средствами государственного бюджета в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины – особо тяжкое преступление).

Кстати, фамилия заместителя Министра обороны Украины – Мыронюк, но народный депутат Украины Бондарь Н.Л. в своем заявлении упорно трижды использует "Миронюк". И неудивительно. Поставщиком боеприпасов он называет словацкую фирму, которая никакого отношения к данному контракту не имеет, а сама военная поставка, по словам Н. Бондаря, осуществлялась из Болгарии, которая, в свою очередь, никаким образом не касается этой истории.

Министерство обороны Украины официально заявило об инсинуации и политиканстве вокруг государственных оборонных закупок, а распространение гореполитиками искаженных материалов – подыгрывание агрессору в проявлениях гибридной войны с целью дискредитации армии и спецэкспортеров. Сложно с этим не согласиться!

На сегодня уже всем очевидно, что контракт выполнен досрочно и в полном объеме, боеприпасы поставлены в надлежащем техническом состоянии и в таре, пригодной к использованию в составе сил и средств Операции объединенных сил. Поставленные в Украину артиллерийские снаряды полностью переоснащены: заменены все пороха и порохо-содержащие элементы; укомплектованы новыми взрывателями (2019-2020 года выпуска) с гарантийным сроком эксплуатации и сроком складского хранения – 10 лет.

Как поступать с господином Бондарем. Таким же образом. В ответ на его фейковое обращение начать уголовное производство: а) в отношении М. Бондаря по части 2 статьи 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение о тяжком или особо тяжком преступлении); б) в отношении М. Бондаря /как исполнителя/ и П. Порошенко /как организатора/ по части 1 статьи 328 УК Украины (разглашение государственной тайны).

А теперь о "свежих" признаках преступления.

Как альтернативу "ДАНА М2" и другим военным проектам бизнесмен Петр Порошенко продвигает украинскую разработку – 155 мм гаубицу "Богдана". Национальная идея – дело полезное и нужное. Но на эту вещь (исключительно бизнес-проект господина Петра) потрачено 200 миллионов гривен бюджетных средств, которые послали в никуда два лица: Татьяна Черновол и Сергей Пашинский. Проект технологически и конструктивно недоработан, не готов не только к серийному производству, но и даже к предварительным испытаниям.

Почему "Богдана" не работает? То ей боеприпасы не подходят, то еще какая оказия... помните "Молот"?

Не хочется опять, Сергей и Татьяна, убивать своих ребят, за смерть которых на ровненском полигоне никто пока не ответил…

Даже при успешных испытаниях, подготовка образца "Богдана" к серийному производству состоится через три-пять лет. Не имеете ли вы желания, блогер "Оleshko", госпожа Черновол или слишком патриотические депутаты от "Европейской солидарности", провести журналистское расследование, или, как вы привыкли, обратиться в правоохранительные органы по этому поводу?! Речь идет о сотнях миллионов гривен из карманов налогоплательщиков, которых вы так уважаете, потраченных на "разработку" образца техники, который однозначно не может пока что быть пригодным к боевому применению.

По этим фактам требую зарегистрировать преступление, которое называется хищение государственного имущества – в отношении Петра Порошенко и его приспешников, которые якобы производят оружие для армии, но куча признаков указывает на другое – воруют до сих пор, при новой власти, на замечательном украинском имени Богдана!

Автор Василий Вовк,

украинский военный, политический и общественный деятель.

Генерал-майор юстиции, заслуженный юрист Украины,

кандидат юридических наук. Эксперт по вопросам государственной безопасности.