Остання зрада, яка потужно розкручується виключно представниками партії "Європейська солідарність", – це начебто закупівля "списаних радянських боєприпасів", які, як стверджують порошенківські спікери, придбані за завищеними цінами, й нібито є вкрай небезпечними.

Щодо "небезпечності". Звичайно, вони для того й придбані, щоб обороняти країну, вони, безсумнівно, несуть загрозу агресору – російсько-терористичним силам на сході. Вас це лякає, "євросолідарні" народні депутати? Ви переймаєтесь небезпекою, яка загрожує Російській Федерації?

Але пропоную не втягуватись у лінгвістичні дискусії, а провести таке собі експрес-розслідування зрадницьких істерик, які останнім часом систематично розшарують в підконтрольних ЗМІ Петро Порошенко і його поплічники.

Епізод 1.

Наприкінці минулого року в ЗМІ розгорнулись "бойові дії" щодо закупівлі для Збройних Сил України нових 152-мм самохідних гаубиць "ДАНА М2" останньої модифікації, виробництва Чеської Республіки.

Після багаточисельних інспекцій, перевірок, комісійних висновків контракт із чехами схвалили усі: Генеральний штаб, Міністерство оборони, РНБО, Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, будь-яких питань не виникало і у Верховного Головнокомандувача Збройних Сил – Президента України.

Але знайшлась одна "баба яга, яка проти" – очолювана П. Порошенком парламентська партія "Європейська солідарність" в особі широкопрофільного спеціаліста-народного депутата Олексія Гончаренка.

11 листопада 2020 року він надсилає до Офісу Генерального прокурора розгорнуте депутатське звернення щодо ситуації із "ДАНА 2М", де він вбачає нібито вчинення керівництвом Міністерства оборони та інших державних органів злочинів, передбачених ст. ст. 110, 255, 364 і 191 Кримінального кодексу України (страшно уявити: посягання не територіальну цілісність України; створення злочинної організації; зловживання службовим становищем; розкрадання державного майна).

Довідково:

1. Усі бездумно перераховані нардепом Гончаренком злочини – є тяжкими чи навіть особливо тяжкими, а ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу передбачає покарання аж до 5 років позбавлення волі за завідомо неправдиве повідомлення про такі злочини суду, прокурору, слідчому або органу дізнання).

2. Відповідно до "Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" /Наказ Центрального управління Служби безпеки України від 23 грудня 2020 року № 383/ мають бути засекречені дані у сфері оборони, як, наприклад, відомості про потребу, наявність, обсяги утримання в непорушних запасах, місця зберігання основних видів озброєння, військової техніки та матеріальних засобів, що необхідні для забезпечення стратегічного (мобілізаційного) розгортання військ /пункт 1.4.6/.

Олексій Гончаренко та інші "соратники" П. Порошенка (М. Забродський, Т. Чорновол, М. Бондар) у своїх відкритих заявах свідомо та навмисно наводять цілу низку відомостей, які за багатьма ознаками підпадають під пункти Зводу.

У листопаді 2020 року – лютому 2021 року Служба безпеки провела розслідування (кримінальне провадження № 22020000000000266) щодо службових осіб Міністерства оборони і ДК "Укрспецекспорт", які, за офіційним повідомленням народного депутата України О. Гончаренка, "… діючи в умовах агресії Російської Федерації вчиняють умисні дії на шкоду обороноздатності України, вживають заходів для придбання за завищеними цінами застарілого озброєння – самохідних гармат… "ДАНА" у Чеській Республіці, чим також перешкоджають розвитку оборонно-промислового комплексу України".

За результатами досудового розслідування ознак вчинення будь-яких злочинів при закупівлі для Збройних Сил України вищезазначених 152-мм самохідних гаубиць "ДАНА М2" – встановлено не було.

Й що далі? А тепер за розповсюдження своїх секретних сновидінь та за наклепи і безпідставні звинувачення військових людей у зрадах, крадіжках, саботажах тощо потрібно нести відповідальність.

У відповідь на постійні кляузи правоохоронці зобов’язані розпочати кримінальні провадження: а) щодо О. Гончаренка за частиною 2 статі 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про тяжкий або особливо тяжкий злочин); б) щодо О. Гончаренка, М. Забродського /як виконавців/ і П. Порошенка /як організатора/ за частиною 1 статі 328 КК України (розголошення державної таємниці).

Епізод 2.

Буквально кілька днів тому зрадницький сон приснився вже іншому депутату, але із тої ж суперпатріотичної когорти "Європейської солідарності" – Михайлу Бондарю. Історія повторюється майже один в один: "наша пісня гарна нова – починаймо її знову".

Народний депутат України, який лише за своєю високою посадою, має доступ до державної таємниці, плює на свою клятву як представника народу та свої обов’язки зберігати секрети країни. Він у відкритий доступ передає інформацію із сфери оборони, яка за багатьма ознаками підпадає під пункти "Зводу відомостей, що становлять державну таємницю". М. Бондарь навмисно і свідомо розповсюдив дані про важливі оборонні закупівлі, кількість та технічні характеристики боєприпасів, які передбачаються для використання у боях із російським агресором на сході України.

Одночасно він, не вивчивши ситуацію із складовими переговорного процесу закупівлі Міністерством оборони в Чеській Республіці 100 мм. артилерійських боєприпасів, у тому числі щодо зменшення на 35% ціни продукції – голослівно висуває звинувачення заступнику Міністра О. "Міронюку" та іншим військовим посадовим особам у незаконному заволодінні коштами державного бюджету в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України – особливо тяжкий злочин).

До речі, прізвище заступника Міністра оборони України – Миронюк, але народний депутат України Бондар М.Л. у своїй заяві вперто тричі використовує "Міронюк". Й не дивно. Постачальником боєприпасів він називає словацьку фірму, яка жодного відношення до даного контракту не має, а сама військова поставка, за словами М. Бондаря, здійснювалась із Болгарії, яка, у свою чергу, ніяким чином не дотична до цієї історії.

Міністерство оборони України офіційно заявило про інсинуації та політиканство навколо державних оборонних закупівель, а розповсюдження гореполітиками перекручених матеріалів – підігрування агресору у проявах гібридної війни з метою дискредитації армії і спецекспортерів. Складно із цим не погодитись!

На сьогодні уже всім очевидно, що контракт виконаний достроково і в повному обсязі, боєприпаси поставлені в належному технічному стані та у тарі, придатній до використання у складі сил і засобів Операції об’єднаних сил. Поставлені в Україну артилерійські снаряди повністю переоснащені: замінені усі порохи та пороховмісні елементи; укомплектовані новими підривачами (2019-2020 року випуску) із гарантійним строком експлуатації та терміном складського зберігання – 10 років.

Як поступати із паном Бондарем. Таким же чином. У відповідь на його фейкове звернення розпочати кримінальне провадження: а) щодо М. Бондаря за частиною 2 статі 383 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про тяжкий або особливо тяжкий злочин); б) щодо М. Бондаря /як виконавця/ і П. Порошенка /як організатора/ за частиною 1 статі 328 КК України (розголошення державної таємниці).

А тепер про "свіжі" ознаки злочину.

Як альтернативу "Дані М-2" та іншим військовим проєктам бізнесмен Петро Порошенко просуває українську розробку – 155 мм гаубицю "Богдана". Національна ідея – справа корисна і потрібна. Але на цю річ (виключно бізнес-проєкт пана Петра) витрачено 200 мільйонів гривень бюджетних коштів, які послали в нікуди дві особи: Тетяна Черновол і Сергій Пашинський. Проєкт технологічно і конструктивно недоопрацьований, не готовий не лише до серійного виробництва, але й навіть до попередніх випробувань.

Чому "Богдана" не працює? То їй боєприпаси не підходять, то ще якась оказія… пам’ятаєте "Молот"?

Не хочеться знову, Сергію і Тетяно, вбивати своїх хлопців, за смерть яких на рівненському полігоні ніхто поки що не відповів…

Навіть за успішних випробувань, підготовка зразка "Богдана" до серійного виробництва відбудеться за три-п’ять років. Чи не маєте ви бажання, блогере "Оleshko", пані Чорновол чи надто патріотичні депутати від "Європейської солідарності", провести журналістське розслідування, або, як ви звикли, звернутись до правоохоронних органів з цього приводу?! Мова йде про сотні мільйонів гривень із кишень платників податків, яких ви так поважаєте, витрачених на "розробку" зразка техніки, який однозначно не може поки що бути придатним до бойового застосування.

За цими фактами вимагаю зареєструвати злочин, який називається розкрадання державного майна – щодо Петра Порошенка і його поплічників, які нібито виробляють зброю для армії, але купа ознак вказує на інше – крадуть до цього часу, за нової влади, на чудовому українському імені Богдана!

Автор Василь Вовк,

український військовий, політичний та громадський діяч.

Генерал-майор юстиції, заслужений юрист України,

кандидат юридичних наук. Експерт з питань державної безпеки.