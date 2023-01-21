Путин держит возле себя бестолковых военных

Ибо офицеров сухопутных войск воспитывали инициативными людьми для поля боя.

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Так где была гарантия, что соответствующую инициативу они не вернут в политическую плоскость?

По сути, так и произошло в июле 1944 года. Тогда для части высших офицеров сухопутных войск Вермахта ситуативный союз (marriage of convenience) с фюрером Адольфом Гитлером, основанный на перевооружении и победах Вермахта в 1939 – 1941 годах, закончился.

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Это все при чем собственно? Президент России Владимир Путин будет держать возле себя совершенно бестолковых армейцев, единственным преимуществом которых будет тотальная лояльность к главе Кремля.

Все потому, что слишком инициативные армейцы, которые могли бы эффективно управлять массами на поле боя, могли бы и подумать: "А какая разница какая автократия – бывшего КГБшника или армейцев?".