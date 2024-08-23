Сейчас для Кремля в приоритете Восточное направление и админграницы Донецкой и Луганской областей. В то же время Владимир Путин не комментирует то, что бои на Курщине, удары по аэродромам. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок объяснил 24 Каналу тактику россиян.

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"Лучшее решение для Путина"

Россияне информационно не подсвечивают Курскую операцию. Сейчас оккупанты ищут крайнего, видимо, это будет генерал-полковник Александр Лапин, который собственно руководил операцией на севере Харьковщины.

Эта тактика для России оправдана, чтобы не сеять панику среди населения и показывать, что все под контролем,

– сказал Клочок.

Можно справедливо упрекать россиян, что сейчас они наплевали на свою территории, но это их тактика, которая заключается в том, чтобы сохранять наступательные операции на Востоке Украины.

В Кремле объясняют, мол, когда мы достигнем всех целей так называемой "сво", то эти территории автоматически вернем,

– добавил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

С точки зрения российских возможностей, по его мнению, Кремль принял лучшее для себя решение, потому что в противном случае, если бы Россия, например, перебрасывала силы с Востока Украины, то вражеские войска действительно бы потеряли свои наступательные способности, что в информационном плане гораздо критичнее.