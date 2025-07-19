Путин никогда не согласится на перемирие: это будет означать смерть для него

Украина готова к 30-дневному перемирию с Россией, согласованному с США и ЕС. Однако Владимир Путин вряд ли согласится – он до сих пор настроен воевать до конца.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политтехнолог Тарас Загородний. Он добавил, что президент России Владимир Путин считает себя человеком исторического масштаба. Именно поэтому он будет идти до конца.

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Почему Путин не может остановить войну?

Он добавил, что не верит в то, что Путин даст приказ об остановке военных действий

Пока Путин будет у власти – он не остановится. Я не верю. Потому что это смерть для него – политическая, а политическая смерть влечет для него и физическую смерть. Я думаю, что он будет идти до конца,

– сказал Тарас Загородний.

Он добавил, что тот не может этого сделать – как по личным, так и по экономическим причинам – без гарантированного снятия санкций с себя. Ведь если сейчас остановить военную экономику, Россия окажется в состоянии катастрофы.

В России сейчас наблюдается падение ипотеки, снижение объемов грузовых перевозок – сейчас они ниже, чем в 2019 году. Происходит сокращение, в частности, грузовых закупок. Уменьшаются также другие косвенные показатели, которые свидетельствуют о том, что российская экономика находится в кризисном состоянии. Если остановится еще и деньги от войны – последствия могут быть непредсказуемыми.

Он добавил, что Путин не остановится, пока он у власти. Если же на его месте появится кто-то другой – это также может стать положительным сценарием, ведь тогда в России начнется дестабилизация. А в условиях такой дестабилизации украинцы будут поддерживать любую из "команд", которая будет способствовать ослаблению России – продавая оружие, помогая кому-то из них.