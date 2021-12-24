Почему Путин отказался давать гарантию, что не нападет на Украину

Паникуют некоторые граждане по мотивам очередного сеанса "чревовещания" Путина. Пресс-конференция президента России вызвала немало вопросов, но не открыла ничего нового.

Чого хоче Путін

Ну, звісно відмовився [надати гарантії]. Він лякає весь світ війною. Хоче змусити домовлятися з ним.

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Хоче, щоб США поділили з ним сфери впливу. Хоче, щоб йому виділили його заповідник "руського миру".

Хоче гарантій, що НАТО не буде рухатись на схід, а навіть трохи рухнеться на Захід. Хіба ще Аляску не хоче, щоб повернули. Поки що…

Позиція для торгів

І все це він вимагає, лякаючи колективний Захід війною в Україні. І Захід іде з ним на перемовини тільки тому, що не хоче перевіряти, наскільки він божевільний.

І жодних перемовин з Байденом не було б, якби США вірили, що Путін лише блефує і не готовий нападати на Україну.

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Хіба в таких умовах Путін може гарантувати, що не нападе на Україну? Це ж зруйнує все, за що він бореться. Після цього ніхто не буде брати від нього слухавку.

Тому не дивно, що він цього не гарантує. Дивно, якщо б він це пообіцяв. Це б, до речі, виглядало підозріло і змусило б нас очікувати на якись підступ.

А так – звичайний собі Путін.