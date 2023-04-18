В частности так, считает военный аналитик Шон Белл. По его словам, война "идет плохо" для Путина, и он пытается создать картинку влиятельности.

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Россия потеряла 50% территории, которую в первую очередь пыталась захватить после полномасштабного вторжения. Это то, что Путин демонстрирует свое лидерство, демонстрирует, что он контролирует командиров на земле.

– сказал он.

Другим мотивом, по словам эксперта, может быть некое неповиновение союзникам Украины после того, как в прошлом месяце Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Путин просто пытается показать, что, несмотря на ордер и розыск, он может свободно передвигаться.

Ориентир – русский солдат

И, конечно, это сигнал на внутреннего потребителя, россиян – "Россия контролирует ситуацию, а война в Украине идет по плану".

Это критически важно, поскольку российской армии «отчаянно не хватает» солдат, и ей нужно набирать больше людей.

– считает аналитик.

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Главное о визите Путина на оккупированные территории

Диктатор посетил временно оккупированные Херсонскую и Луганскую области якобы 17 апреля. Впрочем, в видео заметили интересную деталь: Путин даря икону военным, отмечает "вскоре Пасху". То есть визит состоялся на несколько дней раньше, чем были опубликованы фото, видео и сама информация о поездке.

К слову, россияне сами не верят в вероятный приезд Путина в Херсонскую и Луганскую области.