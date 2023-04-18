Об этом в эфире 24 Канала сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что эта информация рассчитана исключительно на внутреннего потребителя.

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В России все плохо

Несмотря на то было ли это правдой, или очередным монтажом, или дипфейком, "визит" Путина состоялся на фоне деградации российской системы удержания территорий под своим контролем, сказал Коваленко. России очень не хватает ресурсов.

Это был пропагандистский шаг, чтобы успокоить. Мол, все идет по плану, сам Путин побывал в зоне боевых действий, съездил в Херсонскую, Луганскую области, значит все под контролем. А если он все увидел воочию, значит все будет под еще большим контролем,

– отметил эксперт.

Он подчеркнул, что это рассчитано исключительно на внутреннего потребителя, который охотно потребляет такую "информацию".

"Им нравится информационный фаст-фуд, но он говорит, что на самом деле ничего не под контролем. Россияне ничем не владеют и визит Путина этому доказательство", – подчеркнул Коваленко.

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