Про це в ефірі 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він наголосив, що ця інформація розрахована винятково на внутрішнього споживача.

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В Росії все погано

Не зважаю на те чи було це правдою, чи черговим монтажем, або діпфейком, "візит" Путіна відбувся на фоні деградації російської системи утримання територій під своїм контролем, сказав Коваленко. Росії конче не вистачає ресурсів.

Це був пропагандистський крок, щоб заспокоїти. Мовляв, все йде за планом, сам Путін побував в зоні бойових дій, з'їздив на Херсонщину, на Луганщину, отже все під контролем. А якщо він все побачив своїми очима, значить все буде під ще більшим контролем,

– відзначив експерт.

Він підкреслив, що це розраховано винятково на внутрішнього споживача, який залюбки поглине таку "інформацію".

"Їм подобається інформаційний фаст-фуд, але він каже, що насправді нічого не під контролем. Росіяни нічим не володіють і візит Путіна цьому доказ", – наголосив Коваленко.

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