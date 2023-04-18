Про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії. За його словами, Путін сам суперечить собі щодо попередніх заяв про боязнь заразитися коронавірусом.

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Росіяни підслуховують українців

Сергій Жирнов наголосив, що, ймовірно, росіяни дивляться українське телебачення.

"Я казав, що Пригожин виконує роль винонучуючого обов'язків президента Росії, тому що ні Владімір Путін, ні Сєргєй Шойгу, ні Валєрій Герасимов – ніхто з них ніколи не був на фронті. Вони послухали й Путін прилетів", – пожартував він.

Ексспівробітник КДБ пояснив, що напередодні під час зустрічі із послами Путін говорив про те, що наразі шириться пандемія коронавірусу, тому йому ніхто нічого особисто не передавав.

Окрім цього, у мережу потрапив запис, як один із гауляйтерів скаржиться на те, що має побути в ізоляції перед зустріччю з Путіним.

Чим особливий візит Путіна

Сергій Жирнов розказав, що це дуже дивно, що після всіх карантинних заходів раптом Путін прилітає на фронт. У це не вірять не лише свідомі люди, але й росіяни.

Сам же диктатор не розуміє, що робить, бо опинився серед невдах.

Путін за останні півтора року програв все, що міг програти й досягнув абсолютно протилежних результатів у всьому, що робив. Йому тільки з такими невдахами і сидіти,

– переконаний Жирнов.

За його словами, саме в такому оточенні має з'являтися Путін.

Візити Путіна на фронт: останнє