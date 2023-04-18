Зокрема, так вважає військовий аналітик Шон Белл. За його словами, війна "йде погано" для Путіна, і той намагається створити картинку впливовості.

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Росія втратила 50% території, яку першочергово намагалась захопити після повномасштабного вторгнення. Це те, що Путін демонструє своє лідерство, демонструє, що він контролює командирів на землі,

— сказав він.

Іншим мотивом, за словами експерта, може бути така собі непокора союзникам України після того, як минулого місяця Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт.

Тож, Путін просто намагається показати, що попри ордер та розшук, він може вільно пересуватись.

Орієнтир – російський солдат

І звісно, це сигнал на внутрішнього споживача, росіян – "Росія контролює ситуацію, а війна в Україні йде по плану".

Це критично важливо, оскільки російській армії «відчайдушно не вистачає» солдатів, і їй потрібно набирати більше людей,

– вважає аналітик.

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Головне про візит Путіна на окуповані території

Диктатор відвідав тимчасово окуповані Херсонську та Луганську області нібито 17 квітня. Втім, у відео помітили цікаву деталь: Путін даруючи ікону військовим, зазначає "скоро ж Великдень". Тобто, візит відбувся на кілька днів раніше, ніж було опубліковано фото, відео та саму інформацію про поїздку.

До слова, росіяни самі не вірять у ймовірний приїзд Путіна до Херсонської та Луганської областей.