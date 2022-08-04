Кроме того, диктатора путина теперь нужно сравнивать не только с петром I, но и с александром невским, который, согласно русской версии мировой истории, также воевал против Запада и отражал западные посягательства на "исконно русские земли".

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Это для 24 канала прокомментировал историк, публицист, профессор УКУ Ярослав Грицак. Он объяснил, как именно путин относится к таким российским деятелям как невский, сталин и другие, и почему сравнивает себя с некоторыми из них.

Фигура невского для россиян

Историк напомнил, что в 2008 году на российском телевидении было шоу "Имя россии", где россияне голосованием выбирали своего величайшего исторического лидера. По словам Грицака, тогда неофициально выиграл сталин, однако путин был убежден, что такого скандала допустить нельзя, поэтому сталина заменили александром невским.

Таким образом, невский стал "главным россиянином". Следовательно, очевидно, что если путин сравнивает себя и заставляет других сравнивать его с невским, значит теперь он считает главным русским и главной исторической фигурой себя.

Чем важен невский для нынешних россиян и кремля? Он идеально подходит под "русский мир",

– объяснил Грицак.

Во-первых, невский якобы сражался с Западом – одновременно со шведами, немцами и литовцами, что в современном мире дает целый "коктейль НАТО". Во-вторых, он является святым русской православной церкви – одной из основ "русского мира". Кроме того, большую роль в популяризации персоны невского сыграл петр I, что создает еще одну цепь: невский – петр I – сам путин.

Следовательно, александр невский просто идеально подходит для нужд кремлевской пропаганды, которая имеет четкий антизападный характер.

россияне знают невского из фильма

"Фигура александра невского – очевидно, сфальсифицирована и мифологизирована. Его даже не называли невским при жизни, это имя возникло гораздо позже. А две битвы, которые ему приписывают как самые большие достижения, были очень локальными и ничем не особенными", – рассказал историк.

Его образ в коллективном сознании россиян является плодом креатива советского режиссера сергея эйзенштейна, снявшего фильм "александр невский". Эта лента, по мнению Грицака, стала гениальной фальсификацией. Именно в ней невского показали как прославленного героя, что имело настолько мало общего с реальностью, что возмутило даже русских историков.

"Это была гениальная фальсификация, и она подействовала. Я почти уверен, что большинство россиян знают невского исключительного из этого фильма эйзенштейна. Обратите внимание, что голосовали за невского (в шоу "Имя россии" – 24 канал) люди, выросшие в тени этого фильма, военной пропаганды", – добавил Грицак.

Ярослав Грицак рассказал об отношении путина к невскому и сталину: смотрите видео

Как путин относится к сталину

Историк считает, что отношение путина к сталину очень непросто. Прежде всего, в глазах своевременного русского диктатора ленин – плохой, потому что разбил империю, а сталин – добрый, потому что воссоздал ее. Такой взгляд является основополагающим, однако открыто признать сталина хорошим путин не решается.

По мнению Грицака, в этом вопросе не столь важна фигура сталина, как то, что путин пытается отбелить и облагородить многих негодяев российской истории, особенно если они связаны со службой. В этом контексте к компании петра I и невского можно добавить еще и одного из организаторов "красного террора" дзержинского. Кроме того, однажды путин сказал, что и опричнина была не таким плохим явлением.

Ярослав Грицак историк, публицист, профессор УКУ Каждый раз его идея очень проста – твердая рука, которая наводит порядок во внутренней колонне, в том числе с либералами, а также своим кулаком машет в сторону Запада. Это такой набор мифов, и под этот набор, очевидно, невский и петр I очень хорошо подходят.

Как путин себя с петром I сравнивал

Маниакальные взгляды путина не стали чем-то новым. Еще в июне он публично сравнил себя с петром I, и заявил, что следует его примеру.

По словам российского диктатора, петр I вел Северную войну не для того, чтобы захватить часть Швеции, а чтобы вернуть "свои" территории.

Будто этого было мало, путин заявил, что и на его судьбу выпало "возвращать и закреплять" российские территории, очевидно намекая на все войны, которые россия начинала за время президентства путина, в том числе и войну с Украиной.

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