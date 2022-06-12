Только надо очень сильно прищуриться, потому что, не говоря об антропологии, прочие пропорции тоже не впечатляют.

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Окно в Европу заколочено гвоздями

Разве что нынешние боярские дети давно уделали Алексашку Меньшикова по части освоения казны, да террор против собственного народа налажен традиционно неплохо, но по части исторических результатов – увы, ничего общего.

Окно в Европу Путин заколотил сотыми гвоздями на десятилетия вперед. Попытка грозить шведу привела к тому, что блок НАТО подошел вплотную к границам России.

Приют убогого чухонца с сочувствием смотрит на выборгские пейзажи, экономика ощутимо дает дуба, а список геополитических союзников съежился до небольшого коллектива провинциальных царьков, да и те уже сторонятся своего ментально поврежденного русского товарища по авторитаризму.

Важно Российские корабли оказались под новым ударом

Что в зеркале

Про Амстердам после "Боинга" и вспоминать неловко, технологий больше никто не даст никаких…

Взятие "Азова", разве что. Только, заметим, по ту сторону фронта был не Эрдоган с блоком НАТО, а несколько сот вольных украинцев, ради уничтожения которых русские доблестные войска стерли с лица земли целый город с тысячами мирных жителей… Это так теперь выглядит наша воинская слава? Негусто.

"Куда ты скачешь, гордый конь, и где откинешь ты копыта?" (из поздних редакций). Впрочем, гораздо более важный вопрос: когда? Потому что текущее имперское гарцевание по живым людям обходится миру очень дорого, а обойдется еще дороже – России, прежде всего.

И если уж всматриваться в отражение, ища там исторических аналогий, то никакой не Петр Алексеевич торчит в этом зеркале в полный рост, а Иван Васильевич. Тот самый, при котором русская церковь и приникла впервые всем своим телом не-христовым к русскому царю и дала тому индульгенцию на убийства.

Тот, что привел к власти опричнину и утопил в крови европейское будущее России, предпочтя новгородской демократии византийские галлюцинации. Тот, после бессмысленной и нескончаемой ливонской войны которого Россия легла пластом на многие десятилетия...

Вот что там, в зеркале. Смотри, безумец. Смотри внимательнее.

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