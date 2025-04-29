Одна из целей – не допустить проникновения российских войск на территорию Сумской области. Майор ВСУ Тарас Березовец в разговоре с 24 Каналом назвал причины, почему Путин солгал о "полном освобождении" Курской области. Одна из них – чтобы перейти к переговорам с Украиной.

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Ранее кремлевский диктатор заявлял, что любые прямые переговоры с Украиной невозможны, пока украинские силы находятся на российской земле. Поэтому заявление о "полном освобождении" Курщины можно рассматривать как сознательную манипуляцию со стороны Путина. Ему нужно создать предпосылки для начала переговоров с Украиной.

Это подтверждается также заявлениями представителя Кремля Дмитрия Пескова, который неожиданно сообщил, что Москва якобы не выдвигает никаких прямых условий для начала переговоров.

Второй важный момент – заявление начальника генерального штаба России Валерия Герасимова и Северной Кореи о официальном признании участия северокорейских военных в войне против Украины.

Это – целенаправленная стратегия Кремля, сознательная провокация в адрес Дональда Трампа в стиле: "А что ты мне за это сделаешь?"

– подчеркнул Тарас Березовец.

Россия намеренно повышает ставки, чтобы заставить Украину и США к уступкам в будущих переговорах. Сигнал понятен: Москва открыто признает участие Северной Кореи в войне – и если международное сообщество ничего с этим не сделает, то северокорейские войска могут появиться не только на территории России, но и, при необходимости, вступить на территорию Украины.

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Это также связано с 9 мая – датой, которая имеет особое символическое значение для Путина. Советский Союз победил во Второй мировой войне в составе мощной антигитлеровской коалиции, в которую входили США, Великобритания, Франция, страны Азии, Африки, Латинской Америки, Канада, Австралия, Новая Зеландия и многие другие.

Именно поэтому Путину важно продемонстрировать: мол, у меня тоже есть союзники – Китай, Иран, Северная Корея. Это попытка создать образ новой "антинацистской коалиции". Все это – элемент информационной кампании накануне так называемого Дня победы.