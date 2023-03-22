Сначала ордера на арест были тайными, но суд заявил, что обнародует их, чтобы повысить осведомленность о продолжающихся преступлениях. Россия принудительно переместила тысячи украинских детей из оккупированных регионов на свою территорию, разместив многих из них в российских семьях и пытаясь стереть их украинскую идентичность.

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Путин не скоро окажется на скамье подсудимых

Владимир Зеленский сделал преследование российских лидеров одним из десяти пунктов, которые нужно выполнить для установления мира. Также привлечение Путина и других военных преступников поддерживают на Западе.

Но, как пишет The Economist, Путин не скоро окажется на скамье подсудимых Международного уголовного суда в Гааге.

Ограниченное международное уголовное судопроизводство в современном виде попросту не касается лидеров ядерных государств. Впрочем, все еще есть определенные возможности для преследования определенных российских преступлений,

– говорится в сообщении.

Авторы статьи отмечают, что фактический иммунитет Путина – следствие слабости международной судебной системы. Если судопроизводство в странах имеет четкий статус и четкие трибуналы, международный закон, по определению ученых-юристов, – это подписанные соглашения и установленные нормы.

"Страны могут присоединяться и выходить из него по собственному усмотрению. В конце концов, не существует глобальной полицейской силы, которая добилась бы его выполнения", – пишет издание.

Россия не участник МКС

Первое препятствие для тех, кто хотел бы увидеть Путина за решеткой – это то, что Россия не участник Международного уголовного суда. Некоторые эксперты утверждают, что это не проблема.

ООН может создать специальный трибунал, как это было в случае Руанды и Югославии в 1990-х после массовых убийств за рубежом. Президент Югославии Слободан Милошевич провел последние годы в суде и умер в нидерландском центре для задержанных. Это может подойти и Путину.

Прецеденты очень важны для международного закона. И сейчас не существует такого, который мог бы отправить Путина в тюрьму. Есть две широкие категории обвинений, с которыми виновные в российской войне против Украины могут столкнуться.

Одно из них касается военных преступлений и преступлений против человечества. Речь идет о случаях, когда во время конфликта страдают гражданские, например, когда их грабят или насилуют военные. Совершившие такие зверства солдаты могут предстать перед судом (что уже произошло с некоторыми россиянами в Украине).

Теоретически их командиры и политические руководители тоже могут быть привлечены к ответственности. На деле же будет трудно даже доказать, что они приказали так себя вести.

Исторические прецеденты не внушают оптимизма

Именно поэтому Украина и ее союзники говорят о второй категории обвинений – преступлении агрессии. Акт вторжения в соседнюю страну – это поступок, ответственность за который можно полностью возложить на политиков. Но преследование такого преступления – это неизведанная территория с юридической точки зрения.

Пока было только два подобных случая: Нюрнбергский и Токийский процессы после Второй мировой войны. И страны, затрагивавшие судебное преследование, сами попросили о нем (следует помнить, что тогда правительства Германии и Японии были под контролем США и союзников). Без вторжения в Россию и свержения Путина трудно представить, чтобы что-нибудь такое произошло.

Специальные трибуналы для Руанды и бывшей Югославии тоже не дают повода для надежды. Оба процесса были запущены Совбезом ООН, который одобрил подобные трибуналы и в других местах, таких как Сьерра-Леоне. Принимая во внимание российские злоупотребления правом вето в этой организации, повторение такого опыта для России невозможно.

Некоторые юридические эксперты полагают, что Генеральная ассамблея ООН, где каждая страна имеет один голос и никакое право вето, может создать такой суд. Но такой обходной путь выведет международный закон далеко за текущие пределы. И не гарантировано, что инициатива получит нужные голоса: многие страны, включая США, не хотят давать международным судам больше власти.

Какие варианты остаются, чтобы наказать Россию

Впрочем, остаются два варианта и ни один из них не удовлетворительный. Первый – преследовать россиян через украинскую судебную систему, возможно, в процессах с участием международных судей. Символическая ценность трибунала в Гааге будет утрачена.

К тому же на скамью подсудимых сядут только россияне с низким статусом, что создаст впечатление, что речь идет о "карательном судопроизводстве". Второй вариант – это позволить Международному уголовному суду преследовать за российские военные преступления и преступления против человечества, но не преступление агрессии, поскольку это выходит за рамки текущей компетенции суда в случае России.

Для этого достаточно того, что Украина признает полномочия Гаагского суда, уже начавшего расследовать российские действия. Но мало кто верит, что по такому сценарию удастся построить дело против Путина. В любом случае Международный уголовный суд не рассматривает дела против подозреваемых заочно.

Желаемый для Украины план заключается в создании специального трибунала в Гааге, который бы существовал отдельно от Международного уголовного суда и мог рассматривать дело о преступлении агрессии, а следовательно, преследовать Кремль.

Впрочем, как пишет The Economist, это тоже нереалистично. Хуже то, что это может дискредитировать Международный уголовный суд по преследованию международной агрессии в будущем, – объяснил профессор международного права в Свободном университете Брюсселя Оливье Кортен.

Отправка военных преступников в Международный уголовный суд хоть и не даст желаемый большой приз, каким бы было преследование Путина, все же станет чем-то большим, чем символом. Любой из тех, кому грозит попадание в Гаагу: российские генералы или командиры группы "Вагнера", – не решатся когда-нибудь покинуть Россию, боясь, что их отправят под суд. Это уже будет в определенной степени наказание.

The Economist пишет, что в таком случае, если международное сообщество не может наказать Путина за преступление агрессии, оно должно удвоить свои усилия, чтобы позаботиться, что это преступление не принесет пользы. В частности, она может дать Зеленскому больше оружия и денег, необходимых для того, чтобы победить захватчиков.