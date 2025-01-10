На это указывает плохая ситуация в российской экономике и ряд других аспектов. Так же и с избранным президентом США Дональдом Трампом, Путину изрядно нужна встреча с ним. Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Россияне всегда будут говорить "нет", но будут хотеть противоположного

Краев рассказал, что россияне до сих пор учатся и работают по школе советского дипломата Андрея Громыка. Это как раз позволяет объяснить все то, что происходит в российской внешней политике.

Дипломатическая школа Громыко утверждает следующее: никогда нельзя показывать, что ты хочешь в переговорах и какое у тебя положение дел, даже если эти переговоры крайне необходимы.

Если видишь, что военная машина и вообще экономика не выдерживают, говори, что переговоры вообще не нужны. Если понимаешь, что необходимо подписывать соглашение, говори, что оно тебе абсолютно неважно.

Это, по словам Александра Краева, дипломатия провокации и шантажа. Таким образом работали дипломаты Советского Союза во времена "мистера нет", то есть Андрея Громыка, такую же стратегию взяли и россияне.

Чем больше россияне говорят, что им не надо переговоров, тем очевиднее, что они им нужны. Путину очень нужна встреча с Трампом и переговоры, но они никогда об этом публично не скажут,

– добавил он.

На это указывает ряд факторов:

экономика переживает худшее состояние за последние 30 лет;

неспособность восстанавливать собственные боевые порядки;

неспособность производства достаточно активно наверстывать расходы техники и боеприпасов.

О встрече Трампа с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил 9 января, что стороны "договариваются" о его встрече с руководителем России Владимиром Путиным. Мол, "Путин хотел бы встретиться".

Очень "трамповская" манера, что "я ничего ни от кого не хочу, они сами ко мне приползут, будут хотеть со мной встретиться и говорить на моих терминах",

– пояснил эксперт совета внешней политики "Украинская призма".

Что бы ни говорил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, что они не хотят встретиться с Дональдом Трампом, но встреча с ним важна для выживания российской экономики. Поэтому избранный президент США и говорит, мол, "Путин хочет со мной встретиться". Он, как и в случае с другими лидерами, держит главу Кремля "подвешенным".