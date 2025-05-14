Об этом в эфире 24 Канала заявил журналист и аналитик Александр Демченко. Он отметил, что Владимиру Путину лично ехать в Стамбул невыгодно.

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Как Китай подвел Путина

В то же время он не может проигнорировать переговоры, ведь, по словам Демченко, его публично подставил Китай. Он добавил, что после многочасовой встречи с Путиным Си Цзиньпин вернулся домой, а его администрация публично заявила: Китай выступает за начало переговоров между Путиным и Владимиром Зеленским.

Очень серьезно подставил Си Цзиньпин. Я думаю, такого удара под дых в Москве, особенно после парада, не ожидали,

– сказал Александр Демченко.

Кроме того, Китай поддерживает американскую инициативу и призывает к урегулированию войны уже сейчас – с немедленным прекращением огня. Вероятно, Путин не ожидал такой риторики со стороны Пекина после парада 9 мая.

Китайцы подставили его буквально в последние часы. Это, безусловно, серьезный удар. Вероятно, это существенно повлияло на политику Путина. Ведь тот молчит, ничего не говорит,

– отметил Демченко.

Он пояснил, что именно поэтому Путин направляет в Стамбул делегацию высокого уровня – своих ведущих дипломатов и представителей по вопросам безопасности, в частности международной. Это свидетельствует о том, что он не может просто так выйти из переговорного процесса. Ведь если это произойдет – Дональд Трамп, вероятнее всего, введет новые санкции, и все договоренности с ним потеряют силу.

Я знаю, что вероятнее всего, борта "Аврора" и "Ушаков" полетят в Стамбул и прибудут туда 15-го мая. Это означает, что, скорее всего, Путин пошел на уступки. И, очевидно, он таки направляет делегацию высокого уровня. Они прибудут,

– подчеркнул Демченко.

Он также добавил, что Путин уже "включил заднюю" – и, скорее всего, отправит на переговоры своих главных представителей. Скорее всего, сам Путин в Стамбул не полетит. Но нельзя исключать, что к этому его могут вынудить как китайцы, так и американцы. Кроме того, в этих переговорах будут участвовать представители Европы и США.