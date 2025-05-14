Про це в ефірі 24 Каналу заявив журналіст і аналітик Олександр Демченко. Він зазначив, що Владіміру Путіну особисто їхати до Стамбула невигідно.

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Як Китай підвів Путіна

Водночас він не може проігнорувати переговори, адже, за словами Демченка, його публічно підставив Китай. Він додав, що після багатогодинної зустрічі з Путіним Сі Цзіньпін повернувся додому, а його адміністрація публічно заявила: Китай виступає за початок переговорів між Путіним і Володимиром Зеленським.

Дуже серйозно підставив Сі Цзіньпін. Я думаю, такого удару під дих у Москві, особливо після параду, не очікували,

– сказав Олександр Демченко.

Крім того, Китай підтримує американську ініціативу й закликає до врегулювання війни вже зараз – із негайним припиненням вогню. Ймовірно, Путін неочікував такої риторики з боку Пекіна після параду 9 травня.

Китайці підставили його буквально в останні години. Це, безумовно, серйозний удар. Ймовірно, це суттєво вплинуло на політику Путіна. Адже той мовчить, нічого не каже,

– зазначив Демченко.

Він пояснив, що саме тому Путін надсилає до Стамбула делегацію високого рівня – своїх провідних дипломатів і представників із питань безпеки, зокрема міжнародної. Це свідчить про те, що він не може просто так вийти з переговорного процесу. Адже якщо це станеться – Дональд Трамп, найімовірніше, запровадить нові санкції, і всі домовленості з ним втратять чинність.

Я знаю, що найімовірніше, борти "Аврора" та "Ушаков" полетять до Стамбула і прибудуть туди 15-го травня. Це означає, що, скоріш за все, Путін пішов на поступки. І, очевидно, він таки направляє делегацію високого рівня. Вони прибудуть,

– наголосив Демченко.

Він також додав, що Путін уже "ввімкнув задню" – і, найімовірніше, відправить на переговори своїх головних представників. Швидше за все, сам Путін до Стамбула не полетить. Але не можна виключати, що до цього його можуть змусити як китайці, так і американці. Крім того, у цих переговорах будуть брати участь представники Європи та США.